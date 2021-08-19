سناب شات تطلق أداة Snapchat Trends

الوكيل الإخباري - أطلقت منصة سناب شات أداة جديدة لأبحاث السوق تسمى Snapchat Trends، وهي في الأساس Google Trends، ولكن مخصصة للتطبيق على وجه التحديد، التي يمكن أن تكون مساعدة كبيرة للمسوقين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من المنصة.

اضافة اعلان



وتتيح أداة Snapchat Trends الجديدة للمسوقين إجراء بحث حول كلمات رئيسية ومصطلحات محددة، بناءً على حجم الإشارة داخل التطبيق، من أجل تحديد شعبيتها النسبية وكيفية مناقشة هذه التغييرات بمرور الوقت.



وقالت الشركة: Snapchat Trends تسلط الضوء على الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا التي يتم مشاركتها مع مجتمعنا عبر القصص العامة التي شاهدتها مجموعة كبيرة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات للمصطلحات القابلة للبحث.

وأضافت: باستخدام هذه الأفكار، يمكننا توفير مستوى جديد من الظهور في الأحاديث العضوية عبر المنصة، والنظر إلى ما يتحدث عنه مجتمعنا وعرض اللقطات الشائعة التي تمثل كل موضوع شائع.



لذلك فإن الميزة هي Google Trends. ولكن خاصة بمستخدمي سناب شات. وهي مشابهة أيضًا لـ Pinterest Trends، التي تستخدم نفس واجهة المستخدم لتسهيل البحث في استخدام الكلمات الرئيسية داخل المنصة.



وتتضمن Snapchat Trends بعض العناصر. أولاً، هناك خيار البحث عن الكلمات الرئيسية الرئيسي، الذي يتم ملؤه تلقائيًا بمصطلحات البحث بناءً على النص الذي أدخلته في الحقل الرئيسي.



ويمكنك بعد ذلك تحديد عدة مصطلحات لعرض حجم الإشارة المقارن بمرور الوقت، مع عرض الرسم البياني لبيانات لمدة عام. ويمكنك أيضًا زيادة تحديد بحثك ليشمل مناطق محددة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



