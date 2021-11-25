الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 03:04 م

سناب شات تطلق معرض تسوق عبر الواقع المعزز

سناب-شات-تطلق-معرض-تسوق-عبر-الواقع-المعزز


الوكيل الإخباري - تتطلع منصة سناب شات إلى توسيع بيانات اعتماد التجارة الإلكترونية الخاصة بها من خلال عرض كبير لأدوات الواقع المعزز المتطورة الخاصة بها، والمرتبطة بيوم الجمعة السوداء، التي تمثل بداية دفعة التسوق الأخيرة لهذا العام.

ودخلت الشركة في شراكة مع مجموعة من العلامات التجارية في العديد من مبادرات التسوق التي تركز على الواقع المعزز.

ويمثل سوق العطلات أكبرها. ويتضمن تجارب تسوق غامرة عبر الواقع المعزز من وول مارت وأمازون وكوكا كولا.

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وقالت الشركة: يكون لكل علامة تجارية بيئة متجر افتراضية مخصصة داخل سوق العطلات. ويتمكن مستخدمو سناب شات من تصفح المنتجات وعروض العطلات في مساحة الواقع المعزز المصممة خصيصًا وتكون فريدة من نوعها لكل علامة تجارية.


ويمكن الوصول إليها عبر Lens Carousel في التطبيق. وتوفر عمليات الدمج واجهات عرض منتجات مخصصة، بما في ذلك العناصر التفاعلية والعناصر التجريبية. جنبًا إلى جنب مع العلامة التجارية لكل نشاط تجاري شريك.


وتهدف المبادرة إلى تقديم عرض لأدوات التجارة الإلكترونية المتطورة في سناب شات. ويمكن أن تحظى تلك العروض بجاذبية كبيرة للشركات التي تتطلع إلى الوصول إلى المستهلكين الأصغر سنًا. كما أنها تتوافق مع أحدث الاتجاهات في المشاركة في التسوق الرقمي.


بالإضافة إلى ذلك دخلت الشركة أيضًا في شراكة مع مجموعة من ماركات الأزياء والجمال. وذلك من أجل إضافة المزيد من العدسات التجريبية للواقع المعزز والتجارة الإلكترونية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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