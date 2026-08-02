سناب شات تطلق ميزة Now Playing بالتعاون مع سبوتيفاي

وتعتمد الميزة على شراكة مع سبوتيفاي (Spotify)، إذ يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم، والتحكم في من يمكنه مشاهدة نشاطهم الموسيقي، إلى جانب حفظ الأغاني المفضلة مباشرة في مكتبة سبوتيفاي.
وأوضحت الشركة أن الميزة تتيح استعراض الأغاني التي يستمع إليها الأصدقاء عبر خريطة سناب، مع إمكانية تشغيلها أو حفظها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي وجعل الموسيقى وسيلة جديدة للتواصل بين المستخدمين.
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