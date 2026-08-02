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سناب شات تطلق ميزة Now Playing بالتعاون مع سبوتيفاي

شثقي
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 09:36 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت سناب شات إطلاق ميزة Now Playing عبر خريطة سناب (Snap Map)، التي تتيح للمستخدمين مشاركة الأغاني التي يستمعون إليها مع أصدقائهم في الوقت الفعلي، واكتشاف موسيقى جديدة بطريقة أكثر تفاعلية.

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وتعتمد الميزة على شراكة مع سبوتيفاي (Spotify)، إذ يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم، والتحكم في من يمكنه مشاهدة نشاطهم الموسيقي، إلى جانب حفظ الأغاني المفضلة مباشرة في مكتبة سبوتيفاي.


وأوضحت الشركة أن الميزة تتيح استعراض الأغاني التي يستمع إليها الأصدقاء عبر خريطة سناب، مع إمكانية تشغيلها أو حفظها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي وجعل الموسيقى وسيلة جديدة للتواصل بين المستخدمين.

 
 


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