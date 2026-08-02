سناب شات تطلق ميزة Now Playing بالتعاون مع سبوتيفاي

الوكيل الإخباري- أعلنت سناب شات إطلاق ميزة Now Playing عبر خريطة سناب (Snap Map)، التي تتيح للمستخدمين مشاركة الأغاني التي يستمعون إليها مع أصدقائهم في الوقت الفعلي، واكتشاف موسيقى جديدة بطريقة أكثر تفاعلية.

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وتعتمد الميزة على شراكة مع سبوتيفاي (Spotify)، إذ يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم، والتحكم في من يمكنه مشاهدة نشاطهم الموسيقي، إلى جانب حفظ الأغاني المفضلة مباشرة في مكتبة سبوتيفاي.