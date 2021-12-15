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الأربعاء، 15-12-2021 01:32 م

سناب شات تطلق Story Studio

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الوكيل الإخباري - أطلقت منصة سناب شات تطبيق تحرير فيديو مستقل يسمى Story Studio ، الذي يهدف إلى منح صناع المحتوى تحكمًا أكثر دقة في التحرير عبر مقاطع الفيديو الرأسية والسماح لهم بإضافة عناصر مثل النص والصوت الرائج وعدسات الواقع المعزز.

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وتم الإعلان عن التطبيق لأول مرة في شهر مايو، وهو متاح الآن كإصدار مبكر لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.


ويمنح التطبيق الأشخاص أدوات تعديل مصممة خصيصًا لمقاطع الفيديو. ويسحب Story Studio البيانات من سناب شات وميزة Spotlight لمساعدة الأشخاص على معرفة كيف وماذا يفعلون.

 

ويركز التطبيق الجديد على صناع المحتوى. ويمنحهم العديد من أدوات التحرير حتى يتمكنوا من جعل المحتوى يبدو احترافيًا قدر الإمكان.


ومن المفترض أن يكون Story Studio، الذي تقول المنصة إنه يتم بناؤه جنبًا إلى جنب مع صناع المحتوى، أداة أكثر تقدمًا لتعديل الفيديو، كما هو الحال بالنسبة لصناع المحتوى الذين يستخدمون Spotlight.


وتم إطلاق Spotlight قبل عام، وهو رد سناب شات على منصة تيك توك. ويمكن تصدير مقاطع الفيديو التي تم تحريرها في Story Studio مباشرة إلى Spotlight أو قصة مستخدم سناب شات.


كما يمكن تنزيل مقاطع الفيديو ومشاركتها عبر منصات أخرى، ولا تحمل علامة مائية، على عكس تيك توك.

 

وأعلنت المنصة أيضًا أنها دفعت أكثر من 250 مليون دولار لـ 12000 صناع محتوى منذ إطلاق Spotlight في شهر نوفمبر الماضي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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