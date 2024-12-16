سناب شات يطرح ميزة جديدة

وتتضمن الخصائص الجديدة زيادة خيارات المحادثة وإضافة سمات جديدة للتطبيق وغيرها، وتتيح التحديثات الجديدة للتطبيق حفظ المحادثات لمدة تصل إلى 7 أيام بدلاً من اختفائها بعد 24 ساعة فقط.
وتقول شركة سناب المالكة للتطبيق إن هذه الخاصية ستسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم العطلات الخاصة بهم على التطبيق دون القلق بشأن اختفائه، مضيفة أنه يمكن استخدام هذه الميزة عندما يخطط المستخدم للقيام بعطلة مفاجئة مع مجموعة المحادثة الخاصة به على التطبيق ويحتاج إلى إعادة النظر في التفاصيل، في وقت لاحق فيمكنه الاحتفاظ بها مكتوبة.
وبحسب موقع " تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا سيتمكن مستخدمو الإصدار المدفوع من سناب شات من الوصول إلى سمات تطبيق جديدة مبهرة تتيح لهم الاختيار من بين أحد مخططات الألوان المحددة مسبقاً في "سناب شات" لتغيير مظهر التطبيق عبر كل علامة تبويب.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل المشتركون على أول وصول إلى مجموعة الرموز التعبيرية الجديدة التي يقدمها سناب شات.
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