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السبت، 17-09-2022 02:48 م

سناب شات يطلق اصدار الويب لجميع المستخدمين بميزات رائعة

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الوكيل الإخباري - شقت ميزات المراسلة ومحادثات الفيديو في سناب شات طريقها لأول مرة إلى متصفحات الويب في يوليو، ولكنها كانت مقتصرة على أسواق محددة ومشتركي سناب تشات بلس. أما الآن، أصبح سناب تشات ويب متاحاً لجميع مستخدمي تطبيق المراسلة في جميع أنحاء العالم.

تعد واجهة الويب أساسية جداً، ولكن يمكن استخدامها أيضاً لإرسال الصور وإجراء مكالمات الصوت والفيديو. وقال متحدث باسم الشركة أن مكالمات الفيديو أصبحت أكثر شيوعاً بين مستخدميها مؤخراً، وقد يؤدي منح المستخدمين الوصول إلى الميزة الموجودة على الويب إلى مكالمات فيديو أطول. كما أن سناب يمكن أن تجلب المزيد من ميزاتها الأساسية إلى واجهة الويب إذا كان هناك طلب كافٍ عليها.

بالإضافة إلى ما سبق، أطلقت سناب أدوات قفل الشاشة لجهاز آيفون بعد أن تم إطلاق نظام التشغيل iOS 16. تتيح الأدوات للمستخدمين إنشاء اختصارات للمحادثات التي يريدونها حتى يتمكنوا من إطلاق الدردشات من شاشتهم بنقرة واحدة.

وسيحتوي تطبيق سناب شات أيضاً على اختصارات جديدة أعلى صفحة الدردشة الخاصة به. ستسهل هذه الاختصارات على المستخدمين الوصول إلى المحادثات من الأصدقاء والردود على القصص.

أخيراً، قدم سناب ملصقات أسئلة يمكن للمستخدمين نشرها في قصصهم، وقالت الشركة إن هذه الميزات سيتم طرحها للمستخدمين قريباً.

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