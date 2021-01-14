الخميس 14-01-2021
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الخميس، 14-01-2021 10:59 ص

سناب شات يغلق حساب ترامب بشكل نهائي

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الوكيل الإخباري _ اعلنت إدارة شركة سناب شات عن قراراها بحظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بشكل دائم ونهائي.

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واشارت الشركة الى إن قرارها بحظر حساب ترامب نهائيا وذلك حفاظا على السلامة العامة، واستنادا إلى محاولات ترامب لنشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.


يذكر ان تطبيق "سناب شات" كان قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، تعليق حساب دونالد ترامب، إلى أجل غير مسمى.

وقال المتحدث باسم تطبيق "سناب شات"، إن الشركة "قلقة بشأن الخطاب الصادر عن ترامب والهجمات التي يشنها على المؤسسات الديمقراطية" .

 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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