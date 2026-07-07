الثلاثاء 2026-07-07 03:24 م

سوار ذكي يراقب صحة كبار السن.. بلا هاتف ولا تعقيد

صش
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 12:02 م
الوكيل الإخباري-   كشفت شركة Carely عن جهاز ذكي قابل للارتداء مخصص لكبار السن، يهدف إلى متابعة حالتهم الصحية ومساعدة أفراد العائلة على الاطمئنان عليهم دون الحاجة إلى هاتف ذكي أو تطبيقات معقدة.اضافة اعلان


ويعمل الجهاز بشكل مستقل، ويضم ستة مستشعرات تراقب مؤشرات صحية عدة، منها معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة الجلد، ومستوى الحركة والنشاط. كما يتعلم نمط حياة المستخدم لاكتشاف أي تغيّرات غير طبيعية وإرسال تنبيهات مبكرة.

ويدعم الجهاز ميزات إضافية مثل اكتشاف السقوط، وزر الاستغاثة، والتنبيه عند مغادرة المنطقة الآمنة التي يحددها أفراد العائلة. وتصل مدة بطاريته إلى 10 أيام.

ورغم هذه المزايا، لم يُطرح جهاز Carely للبيع رسميًا حتى الآن، وما زال متاحًا عبر قائمة انتظار.
 
 


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