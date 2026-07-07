سوار ذكي يراقب صحة كبار السن.. بلا هاتف ولا تعقيد

ويعمل الجهاز بشكل مستقل، ويضم ستة مستشعرات تراقب مؤشرات صحية عدة، منها معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة الجلد، ومستوى الحركة والنشاط. كما يتعلم نمط حياة المستخدم لاكتشاف أي تغيّرات غير طبيعية وإرسال تنبيهات مبكرة.
ويدعم الجهاز ميزات إضافية مثل اكتشاف السقوط، وزر الاستغاثة، والتنبيه عند مغادرة المنطقة الآمنة التي يحددها أفراد العائلة. وتصل مدة بطاريته إلى 10 أيام.
ورغم هذه المزايا، لم يُطرح جهاز Carely للبيع رسميًا حتى الآن، وما زال متاحًا عبر قائمة انتظار.
-
أخبار متعلقة
-
4800 موظف خارج مايكروسوفت.. ماذا يحدث داخل إكس بوكس؟
-
ماذا يعني رمز الشخص بجانب الساعة في آيفون؟
-
افتتاح أول متحف للذكاء الاصطناعي.. حيث تتحول البيانات إلى أعمال فنية - صور
-
بعدما أضاء العالم.. ناكامورا يلاحق اختراعاً قد يغيّر مستقبل البشرية
-
نقطة خضراء جديدة في واتساب.. ميزة قيد الاختبار تثير الفضول!
-
الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الشامبو.. والنتيجة مفاجئة!
-
دراسة: الخوارزميات تستخدم الحالة المزاجية لتوجيه قرارات الشراء
-
خطوات إيقاف حفظ الصور والفيديو تلقائيًا على واتساب