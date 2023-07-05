سوف تتمكن من اللعب على يوتيوب قريبا

الوكيل الإخباري - يبدو أن يوتيوب يخطط للدخول في سوق الألعاب. حيث أوضحت مصادر أن موقع الفيديو الشهير يختبر ألعابا عبر الانترنت للهاتف وسطح المكتب.

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ألعاب يوتيوب

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال أن يوتيوب يختبر منتجًا داخليًا لممارسة الألعاب عبر الإنترنت. كما دعت جوجل موظفيها لبدء تجربة تلك الألعاب عبر ميزتها التي أطلقت عليها إسم Playables.



وتضمنت ميزة ألعاب يوتيوب عبر الإنترنت Playables بعض العناوين مثل لعبة الأركيد الشهيرة Stack Bounce. والتي تحاول فيها تحطيم العوائق من خلال الكرة الخاصة بك.



والميزة التي يتم اختبارها حاليا Playables تمنح المستخدمين الوصول إلى الألعاب عبر الإنترنت مباشرة من على منصة الفيديو نفسها بشكل سلس وسريع.



وتشير المصادر إلى أن بالإمكان الوصول لتلك الألعاب من على اليوتيوب عبر أي جهاز سواء كان هاتف ذكي (اندرويد أو ايفون) أو جهاز كمبيوتر.



وعلى ما يبدو فإن شركة جوجل ترغب في البحث عن مصدر جديد ومحتمل للدخل. بعد المنافسة الشرسة التي يواجهها يوتيوب من قبل تيك توك وإنستغرام وحتى سناب شات وغيرهم.



وكما تعرفون، يربح يوتيوب بالفعل أموالًا من البث المباشر للألعاب. لكن هذا المشروع الجديد، سوف يمنحه طريقة أخرى لتوليد إيرادات جديدة، في ظل انخفاض الإنفاق على الإعلانات.

ربما يكون مشروع جوجل الذي لا يزال قيد الإختبار حاليا Playables أقرب إلى خدمة ألعاب نتفليكس. والتي تمنح المستخدمين الذين يدفعون اشتراكا الوصول إلى الألعاب غير الرسمية عبر الهاتف الذكي.



أخيرا، كانت جوجل قد فشلت في تطوير خدمة بث ألعاب الخاص بها ستاديا Stadia. ومن ثم قررت في النهاية أن تقوم بإغلاقها بعدما لم تنجح في جذب اللاعبين إليها.

تكنولوجيا نيوز

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