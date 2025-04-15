سول تعتزم دعم قطاع أشباه الموصلات بـ 5 مليارات دولار

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان إنّه "تمّ التخطيط لخطة استثمار مالي هجومية لمساعدة الشركات المحلية على مواجهة التحديات المتزايدة في سباق أشباه الموصلات العالمي".
وأضافت أنّ برنامج دعم قطاع الرقائق سيزيد بمقدار 4.9 مليارات دولار.
ويأتي قرار سول غداة قول ترامب إنه سيعلن "خلال الأسبوع المقبل" فرض رسوم جمركية جديدة على واردات بلاده من أشباه الموصلات.
بدوره، قال وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك إنّ الرسوم الجديدة على أشباه الموصلات قد تدخل حيّز التنفيذ "في غضون شهر أو شهرين".
وهذه الرقائق تُعتبر حيوية لكبريات شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وحتى الآن، أعفيت واردات الولايات المتحدة من هذه الرقائق من التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب مؤخراً على شركاء بلاده التجاريين.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
شركة OpenAI تستعد لإطلاق نماذج جديدة
-
للتخلص من فوضى البريد الإلكتروني.. إليك هذه النصائح
-
ميزة جديدة من "غوغل".. تعرفوا عليها الآن
-
ترامب يعفي عدداً من المنتجات التكنولوجية من رسومه الجديدة
-
هل تحمي "الرموز التعبيرية" ضمن كلمات المرور الحسابات بشكل أفضل؟
-
كيف تحذف جميع البيانات من هاتفك المحمول قبل بيعه؟
-
آيفون 17 برو ماكس: تسريبات عن غرف تبريد سائلة للتعامل مع مشكلة ارتفاع الحرارة
-
هل يمكن التعامل مع Grok كمدقق حقائق للمعلومات المضللة؟