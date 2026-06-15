سوني تغيّر قواعد اللعبة.. والمشتركون ليسوا سعداء

الوكيل الإخباري- تختبر شركة سوني تغييراً جديداً في آلية طرح ألعاب خدمتي "PlayStation Plus Extra" و"Premium"، بدءاً من قائمة يونيو/حزيران 2026، عبر إضافة الألعاب على دفعات خلال الشهر بدلاً من طرحها دفعة واحدة.

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وبحسب موقع "GameRant"، سيُطبَّق التغيير في بعض الأسواق، منها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، بينما ستستمر مناطق أخرى بالنظام المعتاد.



وأصبحت لعبة "Sonic X Shadow Generations" متاحة بالفعل، فيما ستُضاف لعبة "Final Fantasy 16" في 16 يونيو، تليها ألعاب أخرى على مراحل حتى نهاية الشهر.