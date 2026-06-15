سوني تغيّر قواعد اللعبة.. والمشتركون ليسوا سعداء

وبحسب موقع "GameRant"، سيُطبَّق التغيير في بعض الأسواق، منها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، بينما ستستمر مناطق أخرى بالنظام المعتاد.
وأصبحت لعبة "Sonic X Shadow Generations" متاحة بالفعل، فيما ستُضاف لعبة "Final Fantasy 16" في 16 يونيو، تليها ألعاب أخرى على مراحل حتى نهاية الشهر.
ويقتصر التغيير على طريقة توزيع الألعاب زمنياً، وهو ما قد يثير استياء بعض المشتركين الذين يفضلون الحصول على جميع العناوين الجديدة في موعد واحد.
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