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الخميس، 12-05-2022 10:52 ص

سياسة تويتر الجديدة .. لا للنسخ واللصق والتغريدات المكررة

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الوكيل الإخباري - يبدو أن شركة تويتر افتتحت سياسة جديدة، فقد أعلنت المنصة الشهيرة أنها فرضت إجراءات لمكافحة المحتوى المكرر، أو المنسوخ، والمزعج عبر تطبيق سياسة جديدة، لاسيما أنها تعتقد أن تلك التغريدات تؤدي إلى "إزعاج الآخرين" في إشارة إلى أصحاب التغريدة الأصلية.

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وبالنسبة لسياسات تويتر، فإن المحتوى المكرر يمكن أن يتكون من نص أو صورة أو مزيج بينهما، نُسخ ولُصق أو "كُرر" بأي شكل من الأشكال من مصدر أصلي، وشورك عبر منصة التواصل الاجتماعي.

وضربت الشركة أمثلة على هذه الانتهاكات، موضحة أنها قد تكون مثل "المحتوى المتطابق" أو "شبه المتطابق" الذي ينشر بواسطة حساب فردي أو عدة حسابات، بحسب ما أفاد موقع "Mashable ME"..

وكانت الشركة كشفت للمرة الأولى في أغسطس 2020، أنها ستعمل على الحد من ظهور تغريدات "CopyPasta" التي تعتبرها انتهاكا، مشيرة إلى اتخاذ الإجراء المناسب للحد من ظهور مثل هذه الانتهاكات.


يشار إلى أن مصطلح CopyPasta يشير إلى "النسخ واللصق" لتكرار المحتوى، وهو مصطلح عام على الإنترنت يقصد به محاولة عدة أفراد نسخ محتوى ما من مصدر أصلي ومشاركته على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات.


يذكر أن تويتر وعدت مؤخراً بتطبيق تعديلات جديدة لتحسين مستوى خدماتها ومنذ الشهر الماضي تحدث المالك الجديد للعصفور الأزرق إيلون ماسك عن مجموعة تغييرات سيدخلها على المنصة الشهيرة، منها امكانية تعديل التغريدات، و دعم حرية التعبير، فضلا عن إضافة عناصر أخرى إضافية، تحسن خدماتها.

 

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