سيصل دخل إعلانات تيك من الولايات المتحدة إلى 5.96 مليار دولار هذا العام

الوكيل الإخباري - تعمل منصة تيك توك الصينية للفيديو القصير بشكل جيد في الولايات المتحدة للتقارير الأخيرة، تقف عائدات تيك في الولايات المتحدة باستمرار

حيث تتوقع شركة أسواق Insider Intelligence أن تصل عائدات الإعلانات فقط بمنصة تيك توك في الولايات المتحدة في عام 2022 إلى 5.96 مليار دولار ، ويعد ذلك أكثر بحوالي حوالي 2.8 مرة مقارنة بالعام الماضي.

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أن تيك توك أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية على مستوى العالم لشركة ByteDance ، مع أكثر من مليار دولار أمريكي إلى ByteDance ، سابقًا ، إيرادات تيك توك العالمية يمكن أن تتضاعف 3 مرات لتصل إلى أكثر من 11 مليار دولار في عام 2022 ، يتجاوز يتجاوز عائدات الإعلانات للمنافسين وسائل التواصل الاجتماعي و سناب شات.



تيك توك يحقق أرباحا طائلة لا تعد

ذكر موقع Insider Intelligence أن قوقل و ميتا لا تنافس في الحجم الذي يظهر على الصورة الرقمية ، حيث سيحصل على ما يقرب من نصف الإعلانات الرقمية في العالم بحلول عام 2022 مقارنة بـ 1.9 ٪ في تيك توك ، بينما ينافسهم تيك توك بفضل الفيديوهات القصيرة التي تقوم ببثها.



جدير بالذكر أنه في العام الماضي ، فنية مقدمة من خلال تطوير إعدادات الخصوصية والأمان التي تطورها على هواتف وتمنع الشركات العملاقة مثل جوجل و فيسبوك من التلصص على مستخدميها لمعرفة تفضيلاتهم الات وتقنية جوجل وميتا.



نتيجة لذلك ، فإن شركات الطيران هي إعلان من فيديوهات قصيرة مثل تيك توك.



تم تحقيق زيادة بنسبة 50٪ في عائدات الإعلانات هذا العام.

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