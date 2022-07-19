الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في إربد

النجار: سوريا ترفض بيع المياه للأردن

السعودية تعلن مواعيد الحجز لأداء العمرة

قناة السويس تحقق أعلى عائد في تاريخها

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور

السجن 21 عاماً لشخص قتل آخر بحجر بسبب 20 ديناراً في الزرقاء

7 إصابات بحادث تصادم في ياجوز

اشتية: تنسيق أردني فلسطيني لفتح جسر الملك حسين 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1372 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أسعار الحديد والأخشاب والاسمنت محليا

الثلاثاء، 19-07-2022 01:20 م

سيصل دخل إعلانات تيك من الولايات المتحدة إلى 5.96 مليار دولار هذا العام

TikTok-1


الوكيل الإخباري - تعمل منصة تيك توك الصينية للفيديو القصير بشكل جيد في الولايات المتحدة للتقارير الأخيرة، تقف عائدات تيك في الولايات المتحدة باستمرار
حيث تتوقع شركة أسواق Insider Intelligence أن تصل عائدات الإعلانات فقط بمنصة تيك توك في الولايات المتحدة في عام 2022 إلى 5.96 مليار دولار ، ويعد ذلك أكثر بحوالي حوالي 2.8 مرة مقارنة بالعام الماضي.

اضافة اعلان


أن تيك توك أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية على مستوى العالم لشركة ByteDance ، مع أكثر من مليار دولار أمريكي إلى ByteDance ، سابقًا ، إيرادات تيك توك العالمية يمكن أن تتضاعف 3 مرات لتصل إلى أكثر من 11 مليار دولار في عام 2022 ، يتجاوز يتجاوز عائدات الإعلانات للمنافسين وسائل التواصل الاجتماعي و سناب شات.


تيك توك يحقق أرباحا طائلة لا تعد
ذكر موقع Insider Intelligence أن قوقل و ميتا لا تنافس في الحجم الذي يظهر على الصورة الرقمية ، حيث سيحصل على ما يقرب من نصف الإعلانات الرقمية في العالم بحلول عام 2022 مقارنة بـ 1.9 ٪ في تيك توك ، بينما ينافسهم تيك توك بفضل الفيديوهات القصيرة التي تقوم ببثها.


جدير بالذكر أنه في العام الماضي ، فنية مقدمة من خلال تطوير إعدادات الخصوصية والأمان التي تطورها على هواتف وتمنع الشركات العملاقة مثل جوجل و فيسبوك من التلصص على مستخدميها لمعرفة تفضيلاتهم الات وتقنية جوجل وميتا.


نتيجة لذلك ، فإن شركات الطيران هي إعلان من فيديوهات قصيرة مثل تيك توك.


تم تحقيق زيادة بنسبة 50٪ في عائدات الإعلانات هذا العام.

 

اراود 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210318_6052baa46e77b

لماذا يجب إيقاف تشغيل بلوتوث على جهاز أندرويد عند عدم استخدامه؟

elaosboa53947

طرح نسخة من سناب شات للويب.. ودولتان عربيتان في القائمة

طريقة تسجيل المكالمات الصوتية على هواتف Samsung Galaxy

كيف تسجل المكالمات على هاتف سامسونغ غالاكسي

teams_windows11

طرق تشغيل نظام ويندوز 11 على جهاز ماك بوك

1024

غوغل قد تتعرض لغرامات كبيرة في روسيا

19_2022-637931394243171755-317

مفاجأة جديدة من تويتر.. زقزقة طيور صغيرة

أخبار متعلقة
62-124326-snapchat-update-warning_700x400

تحذير من تحديث سناب تشات جديد يسمح للأطفال بمشاركة عناوين منازلهم بدقة

واتسا

الحذف خلال 60 ساعة.. واتساب يطلق ميزة ثورية جديدة

snapChatPattern_BW

سناب شات تضيف اشتراكًا مدفوعًا مع المزيد من الميزات

ألعاب-ميتافيرس-رائعة-

تعزيز تطوير المعايير المفتوحة لتقنية ميتافيرس