سيل من الاستقالات الجماعية في شركة غوغل!

الوكيل الاخباري - أعلن مدير الباحثين في شركة غوغل سامي بنجيو استقالته من الشركة على خلفية سلسلة إقالات مثيرة للجدل.



ودافع بنجيو قبل استقالته عن الباحثتين في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تيمنيت جيبرو ومارغريا ميتشل، المشاركتين في قيادة الفريق سابقاً، حسبما ذكرت "بلومبيرغ".

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كانت ميتشيل وجيبرو يعملان على مسودة حول مخاطر "النماذج اللغوية الضخمة"، وهي أنظمة ذكاء اصطناعي مدربة على كميات هائلة من البيانات النصية، عندها طلبت ميغان كاتشوليا، نائب رئيس "غوغل براين" منهما أن يسحبا المقالة، لترد جيبرو عليها بأن الشركة بحاجة إلى أن تكون أكثر انفتاحا بشأن سبب عدم قبول البحث، وبعد وقت قصير تم طردها، على الرغم من أن "غوغل" أشارت إلى أن رحيلها بأنه "استقالة".



وبعد مغادرة تيمنيت جيبرو للشركة، أصبحت مارغريت ميتشيل تنتقد المديرين التنفيذيين في "غوغل" بشكل علني، بما في ذلك رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في "غوغل"، جيف دين، والمدير التنفيذي لشركة "غوغل"، سنوندار بيشاي.



وفي شهر يناير الماضي، فقدت ميتشيل الوصول إلى بريدها الإلكتروني الخاص بالشركة بعد أن بدأت "غوغل" في التحقيق في نشاطها.



وقالت "غوغل" عن فصل مارغريت ميتشيل في تصريحات لموقع "اكسيوس" إنه "بعد إجراء مراجعة لسلوكها، تأكدنا من وجود انتهاكات متعددة من جانبها لمدونة قواعد السلوك لدينا، فضلا عن سياسات الأمان لدينا، والتي تضمنت سرقة المستندات السرية الحساسة للأعمال والبيانات الخاصة للموظفين الآخرين".

سبوتنيك