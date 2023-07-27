شات جي بي تي لنظام أندرويد متاح في هذه البلدان

الوكيل الإخباري - أصدرت شركة أوبن إيه آي مؤخراً، تطبيق شات جي بي تي مخصصاً للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد. هذا يعني أن مستخدمي أجهزة أندرويد سيتمكنون من تنزيل التطبيق من متجر بلاي والحصول على إجابات على استفساراتهم مباشرة على هواتفهم الذكية.



وقالت الشركة إنها أطلقت التطبيق في أربع دول وهي الولايات المتحدة والهند وبنغلادش والبرازيل، وتخطط لتوسيع انتشاره في دول أخرى خلال الأسبوع المقبل.





هذا التطبيق الرسمي مجاني، ويقوم بمزامنة سجل المستخدمين عبر الأجهزة ويقدم إجابات فورية على أسئلة المستخدمين، ونصائح مخصصة، وإلهام إبداعي، ومدخلات مهنية، وفرص تعليمية".







إضافة إلى شات جي بي تي، يمكن للمستخدمين أيضاً تنزيل تطبيق “بينغ” من مايكروسوفت والذي يتوفر على أندرويد و آيفون منذ فبراير (شباط)، وتطبيق “بارد” من غوغل الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكن للمستخدمين استخدامه على هواتفهم عبر متصفحات الويب .

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