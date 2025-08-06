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"شات جي بي تي" يدخل مجال البحث العكسي بالصور بقدرات تحليلية ذكية

الا
تعبيرية
 
الأربعاء، 06-08-2025 01:10 م

الوكيل الإخباري-   أطلق تطبيق ChatGPT التابع لشركة OpenAI ميزة البحث العكسي عن الصور، في خطوة تنافس بها أدوات مثل Google Reverse Image Search، معزّزًا قدراته في مجال الذكاء الاصطناعي البصري.

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ووفقًا لموقع Tom’s Guide، تتيح الميزة للمستخدمين رفع صورة مباشرة أو إدخال رابطها من الإنترنت، عبر خاصية "بحث الويب" (Web Search) داخل واجهة المحادثة.


ولا يقتصر دور ChatGPT على إيجاد مصدر الصورة الأصلي، بل يمتد إلى تقديم تحليلات معمّقة، وتوليد صور شبيهة، وتقديم تفسيرات سياقية، ما يجعله أداة مفيدة في التحقق من الصور، كشف الحسابات المزيفة، وتصميم الجرافيك.


وأشار التقرير إلى أن رفع الصور مباشرة يوفر نتائج أكثر دقة وتنوعًا مقارنةً بلصق الروابط، ويتيح التفاعل مع النتائج وطلب توضيحات ذكية.


وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في البحث البصري، مع فتح المجال لتجارب أكثر تفاعلية وابتكارًا عبر الذكاء الاصطناعي.

 

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gnews

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