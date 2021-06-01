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الثلاثاء، 01-06-2021 10:22 ص

شاهد .. مسبار ناسا يلتقط صورا مذهلة للسحب على المريخ

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الوكيل الإخباري - تعتبر الأيام الغائمة نادرة على المريخ وعادة ما تظهر فقط بالقرب من خط الاستواء خلال أبرد وقت في السنة ، وقبل عام، على الكوكب، لاحظت وكالة "ناسا" بعض السحب تتشكل في السماء فوق المسبار "كيوريوسيتي"، وقررت توثيقها.

في الشهور الماضية، تم التقاط بعض الصور الرائعة التي أظهرت كيف تبدو الأيام الملبدة بالغيوم على الكوكب الأحمر.

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وأشارت الوكالة إلى هذه السحب غير المتوقعة على أنها غيوم "مبكرة" في هذا الوقت من السنة، في إعلان ، قالت فيه إن فريق "كيوريوسيتي" قد حقق بالفعل اكتشافا جديدا حول السحب المبكرة من صور المركبة الجوالة "إنها أعلى من المعتاد، ونعتقد أن الغيوم شديدة البرودة".

 

وفقا للوكالة، فإن معظم الغيوم على سطح المريخ عادة ما تكون على ارتفاع 37 ميلا (60 كم) في السماء وتتكون من جليد مائي، ومع ذلك، فإن ما يسمى بالسحب المبكرة تقع على ارتفاعات أعلى وأكثر برودة، أي أنها تتكون من ثاني أكسيد الكربون المجمد أو الجليد الجاف، ولم تحدد "ناسا" ارتفاع السحب الأولية في صور "كيوريوسيتي".

 

التقط المسبار هذه الصور للسحب على سطح المريخ بعد غروب الشمس مباشرة في 31 آذار.

ووصفت الوكالة الصور التي تم جمعها للغيوم والتي ظهرت بها متلألئة "عند رؤيتها بعد غروب الشمس مباشرة، تلتقط بلوراتها الجليدية الضوء الباهت، مما يجعلها تتوهج في السماء المظلمة، هذه السحب الشفقية المعروفة أيضا بإسم الغيوم "الليلية"، تصبح أكثر سطوعا عندما تمتلئ بالبلورات، ثم تصبح داكنة عندما ينخفض موقع الشمس في السماء عن ارتفاعها، هذا مجرد دليل مفيد يستخدمه العلماء لتحديد طولها".

 


 




 

 


 

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