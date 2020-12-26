شركة أمن سيبراني تعرض أرقاما مفزعة بشأن هواة الألعاب في 2020

الوكيل الاخباري - كشفت شركة "كاسبرسكي" للأمن السيبراني أرقاما وصفت بـ"المفزعة" لما تعرض له هواة الألعاب الإلكترونية خلال عام 2020.

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ورصدت الشركة الروسية للأمن السيبراني، بحسب ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو" سرقة حسابات أكثر من 179 مليون شخص من هواة الألعاب الإلكترونية.



كما أشارت "كاسبرسكي" إلى أن تلك الهجمات السيبرانية على الألعاب، تسببت في خسائر وصلت إلى 347 مليار دولار أمريكي.



ولفتت الشركة إلى أن خمس من تعرضت حساباتهم للسرقة على مستوى العالم، واجهوا مشاكل في التنمر الإلكتروني.



وجاءت روسيا في المركز الأول ممن تعرضت حساباتهم للسرقة بنسبة 44%، فيما جاءت المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني بنسبة وصلت إلى 27% مناصفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الثالث كان من نصيب تركيا بنسبة 26%.



وقالت رئيسة تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي، مارينا تيتوفا: "عند ممارسة الألعاب، من المهم التفكير منذ البداية في أفضل السبل التي يمكنك من خلالها تجنب المتنمرين والغش والمتسللين أو التعامل معهم".



وتابعت بقولها "التصرف في هذا مبكرًا يعني أنه يمكنك وضع العديد من هذه المخاوف جانباً والتركيز على الاستمتاع باللعبة".



ولفتت كاسبرسكي إلى أن ثلث اللاعبين حول العالم، أي حوالي 33% عانوا من عمليات الغش في الألعاب، وأزال نحو 62% منهم تلك الألعاب بسبب ذلك الأمر.



ونصحت كاسبرسكي اللاعبين بعدم استخدام أي بطاقة بها مدخراتك في الألعاب، واستخدام بطاقات خصم التسوق عبر الإنترنت التي تقوم بتعبئتها عند الحاجة، حتى إذا حاول أحد الهاكرز اختراقها لا يجد عليها الكثير من الأموال التي يمكن أن تخسرها.

المصدر : سبوتنك







