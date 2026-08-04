شركة أميركية تطور روبوتات لخوض حروب المستقبل

وتؤكد الشركة أن روبوتاتها تهدف إلى دعم المهام اللوجستية والدفاعية، مشيرة إلى أن الجيل الحالي يتدرب على تجنب البشر، مع استعدادها لتسليحها إذا طلب الجيش الأميركي ذلك.
وفي المقابل، حذر خبراء ومنظمات حقوقية من مخاطر الروبوتات المسلحة، مطالبين بوضع أطر قانونية دولية تنظم استخدامها وتحد من انتشارها.
-
أخبار متعلقة
-
خلل مفاجئ في واتساب يعطّل حسابات مستخدمين.. وميتا تتدخل
-
خطوات تشغيل ميزة التنبيه بالزلازل على هواتف أندرويد
-
طالب هندي يخترق موقع جامعته بعد رفض قبوله
-
الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الهواتف والحواسيب
-
أدوبي تمنح الصور "ناقدًا ذكيًا".. أداة جديدة لتحسين التصوير
-
سبوتيفاي تطلق تحديثًا يغير طريقة تفاعل المستخدمين مع الموسيقى
-
ابتكار صيني يحول النفايات البلاستيكية إلى وقود طيران
-
تسريبات تكشف تفاصيل أول جهاز تتبع ذكي من غوغل