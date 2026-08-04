الثلاثاء 2026-08-04 01:26 م

شركة أميركية تطور روبوتات لخوض حروب المستقبل

ثق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:41 ص

الوكيل الإخباري-   تسعى شركة فاونديشن فيوتشر إندستريز الأميركية الناشئة إلى تطوير روبوتات بشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في المجالات الصناعية والعسكرية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن انتشار الأسلحة ذاتية التحكم.

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وتؤكد الشركة أن روبوتاتها تهدف إلى دعم المهام اللوجستية والدفاعية، مشيرة إلى أن الجيل الحالي يتدرب على تجنب البشر، مع استعدادها لتسليحها إذا طلب الجيش الأميركي ذلك.


وفي المقابل، حذر خبراء ومنظمات حقوقية من مخاطر الروبوتات المسلحة، مطالبين بوضع أطر قانونية دولية تنظم استخدامها وتحد من انتشارها.

 
 


gnews

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