شركة أميركية تطور روبوتات لخوض حروب المستقبل

الوكيل الإخباري- تسعى شركة فاونديشن فيوتشر إندستريز الأميركية الناشئة إلى تطوير روبوتات بشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في المجالات الصناعية والعسكرية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن انتشار الأسلحة ذاتية التحكم.

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وتؤكد الشركة أن روبوتاتها تهدف إلى دعم المهام اللوجستية والدفاعية، مشيرة إلى أن الجيل الحالي يتدرب على تجنب البشر، مع استعدادها لتسليحها إذا طلب الجيش الأميركي ذلك.