شركة دو: أكثر من نصف بيانات الإمارات تمر عبر الجيل الخامس

الوكيل الإخباري- أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نمو استخدام شبكة الجيل الخامس إلى أكثر من نصف إجمالي حركة مرور البيانات، عبر شبكتها للهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويساهم هذا النمو الملحوظ في توفير قدرات اتصال أسرع وأكثر موثوقية، وخدمات غير محدودة مثل خدمات البث المتقدمة والألعاب الغامرة وتجارب الواقع الافتراضي المحسّنة.وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو سليم البلوشي: إن حركة مرور البيانات عبر شبكة الجيل الخامس للشركة تجاوزت 51% من إجمالي حركة مرور البيانات عبر الهاتف المتحرك، أي أكثر من حركة مرور البيانات عبر شبكتي الجيل الرابع والثالث مجتمعتين.

اضافة اعلان

24