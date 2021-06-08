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الثلاثاء، 08-06-2021 11:41 ص

شركة غوغل مطالبة بغرامة قدرها ٢٢٠ مليون لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - فرضت هيئة مراقبة المنافسة في فرنسا غرامة قدرها 220 مليون يورو (268 مليون دولار) على شركة جوجل لاستغلال قوتها السوقية في صناعة الإعلان عبر الإنترنت.

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وقالت هيئة المنافسة الفرنسية: إن جوجل أرسلت الأعمال التجارية بشكل غير عادل إلى خدماتها وميزت ضد المنافسة.


وأوضحت الوكالة أن جوجل وافقت على دفع الغرامة وإنهاء بعض ممارسات التفضيل الذاتي.

 

ووجد التحقيق أن جوجل أعطت معاملة تفضيلية لخادم إعلانات DFP الخاص بها، الذي يسمح لناشري المواقع والتطبيقات ببيع مساحتهم الإعلانية.


كما أعطلت معاملة تفضيلية لمنصة قوائم SSP AdX، التي تنظم عمليات المزاد وتسمح للناشرين ببيع مرات الظهور للمعلنين.


وقالت الهيئة التنظيمية: إن منافسي جوجل والناشرين عانوا نتيجة لذلك.

 

وأشارت رئيسة هيئة المنافسة الفرنسية إلى أن القرار هو الأول من نوعه في العالم الذي ينظر في عمليات المزاد الخوارزمية المعقدة التي تعمل من خلالها الإعلانات عبر الإنترنت.


وأضافت أن التحقيق كشف عن العمليات التي فضلت جوجل من خلالها نفسها على منافسيها عبر خوادم الإعلانات ومنصات العرض.

 

ويستخدم الناشرون هذه الخوادم والمنصات لإدارة وبيع وتحسين المساحات الإعلانية عبر مواقعهم الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة.


وقالت الهيئة: أدت هذه الممارسات إلى خنق المنافسة في سوق الإعلانات الناشئة عبر الإنترنت، ومكنت جوجل من الحفاظ على مركزها المهيمن وتعزيزه.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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