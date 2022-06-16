الخميس 16-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يصادق على المعدل لقانون الهيئة المستقلة للإنتخاب

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخصاونة والرقاد والربابعة

القانون المعدل للهيئة المستقلة للانتخاب يدخل حيز التنفيذ

قرار حكومي بشأن الزيوت النباتية

ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية 40 % في المملكة العام الحالي

كشف سبب انتشار الأفاعي السامة في الأردن

رئيس الوزراء يفوض وزير السياحة

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إلغاء رسوم بقيمة 1000 دينار تستوفيها الغذاء والدواء

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة في الأردن وما تأثيره على القروض ؟ - تفاصيل

الخميس، 16-06-2022 02:37 م

شركة PUBG تروج للشخصية الافتراضية المسماة آنا

PUBG-Mobile-780x470


الوكيل الإخباري - تشتهر شركة كرافتون بألعاب مثل PUBG وCallisto Protocol القادمة، ولكنها تظهر الآن شيئًا مختلفًا تمامًا، حيث تشوق الشركة لشخصية افتراضية اسمها آنا، التي تقول إنها مصممة لإشراك جمهور عالمي والمساعدة في إنشاء نظام الويب 3.0 الخاص بالشركة.

اضافة اعلان


وتمثل آنا الشخصية البشرية الافتراضية الأولى التي تقدمها شركة الألعاب الكورية الجنوبية منذ الكشف عن خطتها الأولية في شهر فبراير الماضي من خلال عرض تقني.


وعملت كرافتون داخليًا لإنشاء إنسان افتراضي يمكن قبوله والموافقة عليه من قبل الجماهير في جميع أنحاء العالم.


وتم تطوير آنا من خلال تقنية إنتاج الواقعية الفائقة لمحرك Unreal المملوك لشركة Epic Games، الشركة المصنعة للعبة فورتنايت المنافسة للعبة PUBG.


ويحتوي محرك Unreal في حد ذاته على أداة مخصصة للأشخاص الرقميين الواقعيين. كما استعانت كرافتون بما تصفه بأنه الواقعية المفرطة والتعلم العميق.


وتعرض آنا مظهرًا شديد الواقعية، يطمس الخطوط الفاصلة بين الشخصية الرقمية والإنسان الحقيقي.


ومع الميزات التي تشبه الإنسان، مثل الشعر والزغب على بشرتها، فإن آنا تبدو مختلفة عن أي إنسان افتراضي آخر موجود حاليًا من خلال تقنيات أخرى.


وتعبر تقنية معالجة الوجه المتقدمة للغاية بدقة عن حركة بؤبؤ العين وعضلات الوجه الدقيقة والتجاعيد، وتتيح الحركة الطبيعية للمفاصل في جميع أنحاء الجسم.


بالإضافة إلى ذلك تساعد تقنيات التعلم العميق، مثل التركيب الصوتي المتقدم، في إنشاء صوت ذكي اصطناعي للشخصية حتى تتمكن من التمثيل والغناء مثل الإنسان الحقيقي.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62ab15294c59b727d4772972

متى تظهر شبكات 6G في روسيا؟

microsoft_windows_security_binary_lock_by_gerd_altmann_cc0_via_pixabay_1800x1200-100817345-large

مايكروسوفت تصلح خطأ أمني كبير

thumb_228399_1200_1200_0_0_auto

فايرفوكس يوسع الحماية المضادة للتتبع

mlc-800x549

استثمار كبير لشركة آبل في الدوري الأمريكي لكرة القدم

معلومات_عن_شركة_أبل

الشائعات حول جهاز آبل آيباد بقياس 14 إنشًا مستمرة

fa84891da95fa26f7b277f078becc0a1

مايكروسوفت أوقفت إنترنت إكسبلورار بعد 27 عاما