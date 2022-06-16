شركة PUBG تروج للشخصية الافتراضية المسماة آنا

الوكيل الإخباري - تشتهر شركة كرافتون بألعاب مثل PUBG وCallisto Protocol القادمة، ولكنها تظهر الآن شيئًا مختلفًا تمامًا، حيث تشوق الشركة لشخصية افتراضية اسمها آنا، التي تقول إنها مصممة لإشراك جمهور عالمي والمساعدة في إنشاء نظام الويب 3.0 الخاص بالشركة.

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وتمثل آنا الشخصية البشرية الافتراضية الأولى التي تقدمها شركة الألعاب الكورية الجنوبية منذ الكشف عن خطتها الأولية في شهر فبراير الماضي من خلال عرض تقني.



وعملت كرافتون داخليًا لإنشاء إنسان افتراضي يمكن قبوله والموافقة عليه من قبل الجماهير في جميع أنحاء العالم.



وتم تطوير آنا من خلال تقنية إنتاج الواقعية الفائقة لمحرك Unreal المملوك لشركة Epic Games، الشركة المصنعة للعبة فورتنايت المنافسة للعبة PUBG.



ويحتوي محرك Unreal في حد ذاته على أداة مخصصة للأشخاص الرقميين الواقعيين. كما استعانت كرافتون بما تصفه بأنه الواقعية المفرطة والتعلم العميق.



وتعرض آنا مظهرًا شديد الواقعية، يطمس الخطوط الفاصلة بين الشخصية الرقمية والإنسان الحقيقي.



ومع الميزات التي تشبه الإنسان، مثل الشعر والزغب على بشرتها، فإن آنا تبدو مختلفة عن أي إنسان افتراضي آخر موجود حاليًا من خلال تقنيات أخرى.



وتعبر تقنية معالجة الوجه المتقدمة للغاية بدقة عن حركة بؤبؤ العين وعضلات الوجه الدقيقة والتجاعيد، وتتيح الحركة الطبيعية للمفاصل في جميع أنحاء الجسم.



بالإضافة إلى ذلك تساعد تقنيات التعلم العميق، مثل التركيب الصوتي المتقدم، في إنشاء صوت ذكي اصطناعي للشخصية حتى تتمكن من التمثيل والغناء مثل الإنسان الحقيقي.

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