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الأربعاء، 26-05-2021 03:27 م

شركة Snap تكشف عن أولى نظاراتها للواقع المعزز

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة Snap المالكة لتطبيق Snapchat عن نظارة جديدة تستخدم فيها تقنيات الواقع المعزز.

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وأشارت الشركة إلى أن النظارة الجديدة هي نسخة مطورة عن نظارات Spectacles الذكية السابقة، لكنها طورت لاستخدام الواقع المعزز ليرى المستخدم على العدسات أشكالا إضافية تندمج مع الأشكال والأشياء التي يراها في محيطه.

 

وتأتي النظارة بهيكل بلاستيكي تصميمه يشبه النظارات الشمسية والطبية التي كانت تصمم في ستينيات القرن الماضي، ويزن الجسم الأساسي لها 134 غ فقط.


وجهزت هذه النظارة ببطارية داخلية تكفيها لتعمل لـ 30 دقيقة متواصلة بالشحنة الواحدة، كما زودت بأزرار تعمل باللمس، ومايكروفونات وزوج من الكاميرات.

 

وباستخدام كاميراتها يمكن للمستخدم توثيق فيديو مدته 10 ثوان ومشاركته عبر التطبيق الموجود في هاتفه في شبكات التواصل الاجتماعي، وعند توثيق الفيديو سيضيء مؤشر LED صغير موجود على النظارة.


ويمكن لمستخدم النظارة أيضا الاعتماد على نظارته لتوثيق الصور، كما يمكنه التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

 

روسيا اليوم

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