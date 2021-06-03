شركة SpaceX تعلن عن صفقة ضخمة لثلاث بعثات خاصة

الوكيل الإخباري- تطلق كبسولة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX ثلاث بعثات رواد فضاء خاصة أخرى مبدئيًا حتى عام 2023 بموجب صفقة مجمعة تم توقيعها هذا الأسبوع مع مدير المهمة Axiom Space.

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وتمثل الصفقة واحدة من أكبر الصفقات حتى الآن في صناعة رحلات الفضاء الخاصة المزدهرة.



وتؤدي هذه الصفقات إلى جدول زمني مزدحم لمحطة الفضاء الدولية خلال السنوات القليلة المقبلة.

شركة SpaceX تغزو الفضاء:

وقالت رئيسة شركة SpaceX في بيان: لقد حان عصر جديد في رحلات الفضاء البشرية.



وقالت شركة SpaceX عن صفقة Axiom Space عبر موقعها الإلكتروني: تتيح الشراكة مزيدًا من الفرص لوصول المزيد من البشر إلى الفضاء لجعل البشرية متعددة الكواكب.

في إشارة إلى الهدف الرئيسي لمؤسسها، إيلون ماسك، وهو استعمار المريخ.



وبالنسبة إلى شركة Axiom Space، فإن رحلات Crew Dragon الأولية هذه إلى المحطة الفضائية تشكل مهام تمهيدية قبل مشروع الشركة الأساسي لبناء وحدات ISS التجارية، التي من المقرر تركيب أولها في عام 2024.



وتتلقى جميع الأطقم الأربعة تدريبات تجارية مشتركة لرواد الفضاء من وكالة ناسا وشركة SpaceX.

كما أنها توفر التدريب على الاستعداد للطوارئ، وتمارين دخول وخروج المركبات الفضائية، إلى جانب عمليات محاكاة جزئية وكاملة.



وتم تطوير الكبسولة في ظل مزيج من الأموال الخاصة وعقد ناسا بقيمة 3 مليارات دولار في برنامج الطاقم التجاري التابع للوكالة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



