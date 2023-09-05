شكاوى كثيرة من سرعة نفاد بطارية آيفون .. هذا هو الحل

الوكيل الإخباري- شكا عدد كبير من مستخدمي آيفون 14 وأيفون 14 برو من سرعة نفاد بطارية هواتفهم.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة واسعة لبحث المشكلة حيث نشر أحد المستخدمين لقطة شاشة لعمر بطاريته، تظهر سعة قصوى تبلغ 89% فقط.



وهذا على الرغم من ادعاء شركة آبل أن بطارياتها يجب أن "تحتفظ بنسبة تصل إلى 80% من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة عند العمل في ظل الظروف العادية" وفق روسيا اليوم.



وكتبت جوانا ستيرن، كبيرة عمود التكنولوجيا الشخصية في صحيفة "وول ستريت جورنال"، في رسالتها الإخبارية: "هل تسببت الشاشة التي تعمل دائما - وهي جديدة على طرازات "آيفون برو" واستمرت في تشغيلها خلال النصف الأول من العام - في تقلص السعة بشكل أسرع؟، هل الهاتف لا يبرد أو يبدد الحرارة مثل النماذج الأخرى؟ ربما هي حقيقة أنني أقوم بتشغيل برنامج تجريبي؟".



نصائح للحفاظ على عمر البطارية

- تنصح آبل بالتحديث إلى أحدث البرامج، وتعتيم سطوع الشاشة، واستخدام WiFi عندما تكون متاحة.



- ضبط جهاز "آيفون" على وضع الطاقة المنخفضة.



وأوضحت آبل أن "وضع الطاقة المنخفضة يقلل من سطوع الشاشة، ويحسن أداء الجهاز ويقلل من الرسوم المتحركة للنظام".



لن تقوم التطبيقات بما في ذلك البريد بتنزيل المحتوى في الخلفية، وسيتم تعطيل ميزات مثل AirDrop وiCloud sync وContinuity.

ولا يزال بإمكانك استخدام الوظائف الرئيسية مثل إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والرسائل والوصول إلى الإنترنت والمزيد. وعندما يتم شحن هاتفك مرة أخرى، يتم إيقاف وضع الطاقة المنخفضة تلقائياً.

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