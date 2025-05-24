شكاوى مستخدمي "اكس" تتزايد... ما القصة؟

العطل لم يؤدِ إلى توقف كامل للمنصة، لكنه تسبّب في بطء شديد في التحميل، ومشاكل في الوصول إلى تبويبات رئيسية مثل "المواضيع الرائجة" و"نتائج البحث"، والتي تتطلب تحديثاً متكرراً للصفحة لتعمل.
وأظهرت بيانات من منصة مطوري إكس وجود تراجع في أداء واجهة برمجة التطبيقات API v2، ما يشير إلى خلل تقني في البنية الخلفية للموقع، وسط غياب أي بيان رسمي من الشركة حتى الآن يوضح سبب العطل أو توقيت حله.
اللافت أن عدد البلاغات بدأ بالتراجع لاحقاً إلى نحو 1800 بلاغ، ما قد يشير إلى بدء معالجة المشكلة تدريجياً، رغم استمرار بعض المشاكل في الوظائف الأساسية.
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