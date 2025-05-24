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شكاوى مستخدمي "اكس" تتزايد... ما القصة؟

ؤرر
تعبيرية
 
السبت، 24-05-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت منصة "إكس" (تويتر سابقًا) انقطاعاً واسع النطاق في خدماتها، أمس الجمعة، ما تسبب في موجة من شكاوى المستخدمين حول العالم. ووفقًا لموقع Down Detector، بدأ العطل حوالي الساعة 11 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، وسُجّل أكثر من 2500 بلاغ عن مشاكل في تصفح الموقع واستخدامه.

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العطل لم يؤدِ إلى توقف كامل للمنصة، لكنه تسبّب في بطء شديد في التحميل، ومشاكل في الوصول إلى تبويبات رئيسية مثل "المواضيع الرائجة" و"نتائج البحث"، والتي تتطلب تحديثاً متكرراً للصفحة لتعمل.


وأظهرت بيانات من منصة مطوري إكس وجود تراجع في أداء واجهة برمجة التطبيقات API v2، ما يشير إلى خلل تقني في البنية الخلفية للموقع، وسط غياب أي بيان رسمي من الشركة حتى الآن يوضح سبب العطل أو توقيت حله.


اللافت أن عدد البلاغات بدأ بالتراجع لاحقاً إلى نحو 1800 بلاغ، ما قد يشير إلى بدء معالجة المشكلة تدريجياً، رغم استمرار بعض المشاكل في الوظائف الأساسية.

 

لبنان 24 

 
gnews

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