شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

وفعلياً، فإن هذه الشواحن غالباً ما تفتقر إلى دوائر تنظيم الجهد، ما يؤدي إلى تذبذب في التيار الكهربائي يضر ببطارية الهاتف والدوائر الداخلية.
ومن أبرز المخاطر، ارتفاع حرارة البطارية نتيجة الشحن غير المنضبط أو التحميل الزائد، وهو ما يسرّع تدهورها وقد يؤدي في حالات نادرة إلى انتفاخها أو اشتعالها.
أيضاً، فإنَّ ضعف العزل الكهربائي في بعض الشواحن الرديئة يزيد خطر التماس أو تسرب التيار، خصوصاً عند استخدام الهاتف أثناء الشحن.
وتقنياً، قد يتسبب عدم توافق الشواحن غير الأصلية مع تقنيات الشحن السريع في شحن متقطع وغير مستقر، ما يشكّل عبئاً إضافياً على البطارية ويقلّص عمرها الافتراضي.
ويؤكد الخبراء أن الأضرار غالباً ما تكون تراكمية وغير فورية، ما يجعل الشواحن الأصلية أو المعتمدة خياراً أكثر أماناً على المدى المتوسط والبعيد.
