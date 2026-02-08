شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

الوكيل الإخباري- يحذّر التقنيون على الدوام من استخدام شواحن الهواتف غير الأصلية، لما تسببه من مخاطر تقنية قد تطال الجهاز والمستخدم.



وفعلياً، فإن هذه الشواحن غالباً ما تفتقر إلى دوائر تنظيم الجهد، ما يؤدي إلى تذبذب في التيار الكهربائي يضر ببطارية الهاتف والدوائر الداخلية.

