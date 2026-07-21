الثلاثاء 2026-07-21 02:58 م

شيفرة iOS 27 تكشف مفاجأة في آيفون المقبل

بيل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 01:40 م
الوكيل الإخباري-   كشفت تحليلات لأكواد النسخة التجريبية من نظام iOS 27 عن مؤشرات تفيد بأن شركة آبل قد تطور هاتف آيفون مزودًا بنظام بطاريتين داخليتين، في خطوة يُعتقد أنها تمهد لإطلاق هاتفها القابل للطي.اضافة اعلان


وأظهرت الشيفرة البرمجية إشارات إلى وجود أكثر من بطارية داخل الجهاز، ورسائل مخصصة لمراقبة أدائهما، وهو ما يرى محللون أنه قد يعكس استعداد الشركة لدعم تقنيات جديدة في أجهزتها المستقبلية.

كما رصدت تقارير سابقة متغيرات برمجية مرتبطة بحالات الطي وزوايا فتح الجهاز، ما يعزز التوقعات بشأن تطوير آيفون قابل للطي. ورغم أن آبل لم تؤكد هذه المعلومات رسميًا، فإن التسريبات تشير إلى توجه الشركة نحو تصميمات مبتكرة وتحسين عمر البطارية في هواتفها المقبلة.
 
 


gnews

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