شيفرة iOS 27 تكشف مفاجأة في آيفون المقبل

وأظهرت الشيفرة البرمجية إشارات إلى وجود أكثر من بطارية داخل الجهاز، ورسائل مخصصة لمراقبة أدائهما، وهو ما يرى محللون أنه قد يعكس استعداد الشركة لدعم تقنيات جديدة في أجهزتها المستقبلية.
كما رصدت تقارير سابقة متغيرات برمجية مرتبطة بحالات الطي وزوايا فتح الجهاز، ما يعزز التوقعات بشأن تطوير آيفون قابل للطي. ورغم أن آبل لم تؤكد هذه المعلومات رسميًا، فإن التسريبات تشير إلى توجه الشركة نحو تصميمات مبتكرة وتحسين عمر البطارية في هواتفها المقبلة.
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