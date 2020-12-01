الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء

تعليق الدوام في مبنى وزارة الإدارة المحلية ودائرة تنظيم المدن والقرى غداً

الضمان: تعليق دوام إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون حتى مساء الثلاثاء

شاهد بالفيديو القبض على اخطر مجرم بعمان

الأردن يدين هدم الاحتلال لدرج المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

6000 مطعم معروض للبيع في الأردن

12 وفاة و232 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وزارة البيئة تتوقف عن استقبال المراجعين الثلاثاء

مطالبة بإلغاء حظر يوم الجمعة والحظر الجزئي وفتح جميع القطاعات

الثلاثاء، 01-12-2020 08:39 ص

صدفة تكشف عن ثغرة برمجية خطيرة قد تهدد ملايين الحواسب!

hands-using-laptop


الوكيل الاخباري - أعلنت مواقع مهتمة بشؤون البرمجة والإنترنت عن اكتشاف ثغرة برمجية خطيرة قد تهدد أمن بيانات ملايين الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز القديمة.

اضافة اعلان

وأشارت عدة مواقع إلى أن الخبير التقني والباحث الفرنسي في أمن المعلومات، كليمينت لابرو، اكتشف عن طريق الصدفة ثغرة برمجية قد تسبب تهديدا على أنظمة "ويندوز-7" وبرمجيات Windows Server 2008 R2.


وتبعا للباحث فإن "الثغرة التي اكتشفها  عن طريق الصدفة  حين كان يدرس طرقا جديدة لتعزيز أمن أنظمة ويندوز، قد تمكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى أنظمة تشغيل الحواسب الضعيفة الحماية وتغيير مفاتيح دخول تلك الأنظمة لاستغلال هذه العملية في التجسس على برمجيات الأجهزة".


ويشير بعض خبراء التقنية إلى أن مايكروسوفت قد علمت على الأغلب بوجود الثغرة المذكورة، لكن من غير المعروف بعد فيما إذا كانت ستعالجها أو ستطلق تحديثات لأنظمة ويندوز القديمة، كونها تنوي التخلي عن دعم هذه الأنظمة تقنيا وبرمجيا بالمجان مع الوقت لحث المستخدمين على الانتقال إلى أنظمة "ويندوز-10" الحديثة التي تطلق لها تحديثات أمنية باستمرار.


ولزيادة حماية أجهزة الكمبيوتر يمكن لمستخدمي أنظمة "ويندوز-7" حاليا الحصول على بعض التحديثات الأمنية عبر برنامج الدعم المدفوع ESU، أو الاعتماد على برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية التي ما زالت تدعم هذه الأنظمة.

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
cx031_39c7_9

تلغرام يستعد لإطلاق ميزة جديدة

money-uk-lede-1300x731

من بينها فيسبوك.. 4 طرق لربح المال من الإنترنت

_107001066_052590933-1

6 خطوات لاكتشاف تطبيقات أندرويد التي تتجسس عليك - صور

maxresdefault

أسهل طريقة لتغيير رقم واتساب بدون فقدان الدردشات

1_NZI0_vBBU-wXzGQOQxISEA

أبرزها FaceApp.. أفضل 4 تطبيقات تعمل بـ الذكاء الاصطناعي في 2020

PAFF_0101818_teencellphone3-609x419

5 طرق فعالة لحل مشاكل اتصال البيانات في هاتفك الذكي