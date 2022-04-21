الخميس 21-04-2022
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الخميس، 21-04-2022 10:44 ص

صورة قد توقعك بالفخ كما حصل مع ترامب.. نصيحة من تيك توك

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الوكيل الاخباري-  هل تعلم أنه عند إرسال صورة من جهاز أيفون الخاص بك قد تمنح المستلم إمكانية الوصول إلى جميع البيانات المتعلقة بتلك الصورة بما في ذلك موقعك الذي يمكن استخدامه لتتبع أثرك؟

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فقد قامت CybersecurityGirl، وهي مستخدمة في تطبيق تيك توك مع ما يقرب من 200000 متابع، بنشر نصيحة سهلة لتنظيف البيانات من الرسائل المصورة الخاصة بك.

خطوات بسيطة
ولتفادي هذه الخدعة، تطلب منك أن تلتقط صورة وتنتقل إلى مكتبة الصور، بعدها عليك الضغط على المربع الموجود في الزاوية اليسرى السفلية لبدء عملية الإرسال.

ثم انقر على النص الأزرق الصغير الذي يقول "خيارات" في الزاوية اليسرى العلوية أسفل النص الأبيض الذي يقرأ "تم تحديد صورة واحدة".

ومن قائمة الخيارات في الشاشة حيث يمكن للمستخدمين تحديد مقدار البيانات الوصفية المرفقة برسالة الصورة، ما عليك سوى النقر فوق "صورة فردية" لإلغاء ربط موقعك بها.

ويمكن لهذه الخدعة تغير إعداداتك الافتراضية، كما يجب تطبيقها على كل رسالة مصورة.

 

كذبة لترامب
ومثال على ذلك، عندما أدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، نشر البيت الأبيض سلسلة من الصور تهدف إلى إظهاره يعمل على مدار عدة ساعات أو أيام.

وحين نقر الصحافيون على البيانات الوصفية للصور، تبيّن أنها كانت جزءًا من جلسة تصوير مدتها 10 دقائق.

لتكون الخلاصة أن من المهم معرفة متى وكيف تنقل صورتك موقعك إلى المستخدمين الآخرين، وتطبيق قواعد الحماية كي تريح نفسك من أي مواقف قد تكون مزعجة لك.

 

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