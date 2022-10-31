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الإثنين، 31-10-2022 02:27 م

صورة-ماسك يتهم ادارة "تويتر " السابقة ويتوعد بالمزيد

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الوكيل الإخباري-اتهم الملياردير الأميركي إيلون ماسك مجلس إدارة "تويتر" وشركة المحاماة "Watchtell" بإخفاء الأدلة عن المحكمة عمداً، وذلك بعد أيام فقط من توليه إدارة إحدى أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيراً في العالم.

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وغرد ماسك، الأحد 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على "تويتر" لقطة من شاشة تبدو كأنها محادثة لرئيس قسم السلامة والنزاهة في "تويتر" يوئيل روث، طالباً من ملايين المتابعين له على المنصة بالترقب لأن "المزيد قادم".


ويشير يوئيل روث في ما يبدو من اللقطة التي نشرها ماسك إلى أحد موظفي "تويتر"، ويدعى أمير، متهماً إياه باستخدام الأهداف والنتائج الرئيسة "بناءً على مقاييس احتيالية".


وأضاف "إنه لا يهتم ويمارس لعبة إخفاء الكرة"، مؤكداً "نحن حرفياً نقوم بما يتهمنا إيلون بفعله".

 

وكان ماسك، وقبل إتمام عملية الاستحواذ، قد ألغى اتفاقاً بقيمة 44 مليار دولار لشراء "تويتر" متهماً المنصة بالكذب في شأن نسبة الحسابات المزيفة ورسائل البريد العشوائي، معتبراً أن المجموعة "مارست الخداع" من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقق منها عائدات.


وبعد جدل استمر أشهراً بات ماسك رئيس إحدى الشبكات الاجتماعية الأكثر تأثيراً في العالم، متعهداً إطلاق العنان "لإمكاناتها الهائلة".

 

 


إندبندنت عربية

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