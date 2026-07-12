الأحد 2026-07-12 03:42 م

صورك على إنستغرام قد تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي

شصيث
تعبيرية
 
الأحد، 12-07-2026 01:42 م
الوكيل الإخباري-   أصبحت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُستخدم في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن خصوصية المستخدمين، خاصة بعد إطلاق شركة "ميتا" نظام "Muse Image"، الذي يستطيع تحليل صور الحسابات العامة على إنستغرام وتوليد صور جديدة مستوحاة منها.اضافة اعلان


وحذّر خبراء من أن الخطر لا يكمن في نسخ الصور، بل في تحليل ملامح الوجوه وإمكانية استغلالها مستقبلًا في تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، مؤكدين أن استبعاد الحسابات الخاصة وحسابات القاصرين لا يوفر حماية كاملة.

وينصح المختصون بحماية الخصوصية عبر تحويل الحساب إلى خاص، وتعطيل خيار إعادة استخدام المحتوى في ميزات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مراجعة إعدادات الخصوصية دوريًا، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتجنب نشر الصور الحساسة أو صور الأطفال.
 
 


gnews

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