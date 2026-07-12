صورك على إنستغرام قد تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي

وحذّر خبراء من أن الخطر لا يكمن في نسخ الصور، بل في تحليل ملامح الوجوه وإمكانية استغلالها مستقبلًا في تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، مؤكدين أن استبعاد الحسابات الخاصة وحسابات القاصرين لا يوفر حماية كاملة.
وينصح المختصون بحماية الخصوصية عبر تحويل الحساب إلى خاص، وتعطيل خيار إعادة استخدام المحتوى في ميزات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مراجعة إعدادات الخصوصية دوريًا، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتجنب نشر الصور الحساسة أو صور الأطفال.
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