'صور غوغل' تزيد إضافة جديدة للمعلومات حول الصور والفيديوهات

الوكيل الإخباري- أضافت "صور غوغل" ميزة جديدة للمعلومات حول الصور والفيديوهات التي باتت متاحة للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد وكذلك لنسخة الويب من التطبيق.

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وعند عرض صورة أو مقطع فيديو بكامل الشاشة بات تطبيق "صور غوغل" يُظهر الآن قسمًا للألبومات يوضح اسم الألبوم الموجودة به الصورة.

ويظهر اسم الألبوم بعد قسم "People/الأشخاص" أسفل الصورة، وقبل الجزء الخاص بتفاصيل الصورة، بحسب موقع "9TO5Google" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ومن الممكن ظهور أكثر من ألبوم واحد، وتحت اسم الألبوم يظهر عدد العناصر به أيضًا.



وفي السابق، لم يكن هناك ما يوضح إذا ما كان المستخدم قد أضاف الصورة بالفعل إلى ألبوم أم لا في المعلومات أسفل الصورة أو الفيديو.



ولا تظهر ميزة "الألبومات" هذه للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "iOS" حتى الآن، وفقًا للموقع.