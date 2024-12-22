'صور غوغل' تزيد إضافة جديدة للمعلومات حول الصور والفيديوهات

وعند عرض صورة أو مقطع فيديو بكامل الشاشة بات تطبيق "صور غوغل" يُظهر الآن قسمًا للألبومات يوضح اسم الألبوم الموجودة به الصورة.
وفي السابق، لم يكن هناك ما يوضح إذا ما كان المستخدم قد أضاف الصورة بالفعل إلى ألبوم أم لا في المعلومات أسفل الصورة أو الفيديو.
ولا تظهر ميزة "الألبومات" هذه للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "iOS" حتى الآن، وفقًا للموقع.
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