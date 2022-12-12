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الإثنين، 12-12-2022 12:46 م

صور كرتونية ثلاثية الأبعاد.. واتساب يضيف خاصية جديدة

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الوكيل الإخباري - طور تطبيق واتس آب خاصية جديدة ثلاثية الأبعاد تتيح للمستخدم رسم صور كارتونية مجسمة لنفسه، واستخدامها بدلاً من الرموز التعبيرية، بنفس الطريقة التي توفرها تطبيقات آفاتار للرسم الكرتوني لمستخدمي هواتف سامسونغ وآبل الذكية.

وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا "يمكنكم الآن استخدام الصور التعبيرية الخاصة بكم  كملصق أثناء المحادثة"، في حين يوفر واتس آب سلسلة من الرموز التعبيرية الكلاسيكية مثل رمز البكاء والقلوب والعيون، والتي يمكن تعديلها حالياً باستخدام صورة وجه المستخدم نفسه لكي تعبر عنه شخصياً.

كانت تطبيقات فيسبوك وماسنجر وإنستغرام، قد أطلقت في السابق خاصية الرسوم التعبيرية ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع أن تلعب هذه الخاصية  درواً أكبر في خطط شركة ميتا لتوسيع نطاق منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها  لتشمل العالم الافتراضي.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه الرموز التعبيرية أكثر أهمية في الاستخدامات اليومية لوسائل التواصل الاجتماعي، سيكون إضفاء الطابع الشخصي على هذه الرموز مفيداً في المواقف التي يحتاج فيها المستخدم لإظهار لغة الجسد أو تعبيرات الوجه الخاصة به، دون أن يحتاج إلى استخدام أو إرسال صورة شخصية له.

ويمكن لمستخدمي واتس آب استخدام أنواع مختلفة أساسية من آفاتار، لكي تحمل الطابع الفردي مع سمات عديدة بدءاً من تسريحة الشعر وحتى نمط اللبس، في حين وعد زوكربيرغ "بتقديم المزيد من الأشكال والأنماط في مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي" التي تمتلكها ميتا بلاتفورمس.

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