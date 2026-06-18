ضربة تقنية جديدة من الصين في مواجهة ماسك

وطُورت الشريحة، المسماة «نيو»، بالتعاون بين جامعة تسينغهوا وشركة نيوراكل تكنولوجي، لتصبح أول شريحة دماغية تتجاوز التجارب السريرية تمهيداً للتسويق التجاري في الصين.
وستُستخدم الشريحة في مرحلتها الأولى لمساعدة المصابين بالشلل وإصابات الحبل الشوكي على استعادة بعض الوظائف الحركية، فيما تستعد الصين لإدراجها ضمن نظامها الصحي.
ويمنح هذا الإنجاز بكين أفضلية مبكرة في سوق التكنولوجيا العصبية، بينما لا تزال نيورالينك الأمريكية بانتظار الموافقات التنظيمية لطرح شريحتها تجارياً.
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