الخميس 2026-06-18 02:31 م

ضربة تقنية جديدة من الصين في مواجهة ماسك

ثصضي
تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   تفوقت الصين على Neuralink التابعة لـ إيلون ماسك بعد حصول أول شريحة دماغية تجارية في العالم على الموافقات اللازمة لطرحها في الأسواق.

اضافة اعلان


وطُورت الشريحة، المسماة «نيو»، بالتعاون بين جامعة تسينغهوا وشركة نيوراكل تكنولوجي، لتصبح أول شريحة دماغية تتجاوز التجارب السريرية تمهيداً للتسويق التجاري في الصين.


وستُستخدم الشريحة في مرحلتها الأولى لمساعدة المصابين بالشلل وإصابات الحبل الشوكي على استعادة بعض الوظائف الحركية، فيما تستعد الصين لإدراجها ضمن نظامها الصحي.


ويمنح هذا الإنجاز بكين أفضلية مبكرة في سوق التكنولوجيا العصبية، بينما لا تزال نيورالينك الأمريكية بانتظار الموافقات التنظيمية لطرح شريحتها تجارياً.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يهاجم منتقدي التفاهم مع إيران ويعدّهم "غيارى" و"أغبياء"

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تتفقد التزويد المائي في الأغوار الشمالية

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تطلق الاستراتيجية الثانية لإدماج النوع الاجتماعي للأعوام (2026–2030)

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان: طهران متمسكة بالسلام العالمي

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية"

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية"

مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي إسرائيل تعلن قطع التواصل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي شهيدان و3 إصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

المنتخب الوطني

كأس العالم هذا ما فعله منتخب النشامى بعد مواجهته أمام النمسا - صور



 
 






الأكثر مشاهدة

 