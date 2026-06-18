ضربة تقنية جديدة من الصين في مواجهة ماسك

الوكيل الإخباري- تفوقت الصين على Neuralink التابعة لـ إيلون ماسك بعد حصول أول شريحة دماغية تجارية في العالم على الموافقات اللازمة لطرحها في الأسواق.

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وطُورت الشريحة، المسماة «نيو»، بالتعاون بين جامعة تسينغهوا وشركة نيوراكل تكنولوجي، لتصبح أول شريحة دماغية تتجاوز التجارب السريرية تمهيداً للتسويق التجاري في الصين.



وستُستخدم الشريحة في مرحلتها الأولى لمساعدة المصابين بالشلل وإصابات الحبل الشوكي على استعادة بعض الوظائف الحركية، فيما تستعد الصين لإدراجها ضمن نظامها الصحي.