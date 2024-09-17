ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

وقال رئيس الهيئة، علي وعد علاوي، لوكالة الأنباء العراقية إن "الهيئة أضافت رسوماً على بعض الشركات التي كانت غير خاضعة لها، والتي لديها تطبيقات مثل التاكسي وبقية شركات تأجير السيارات.
وأضاف: "ندرس كذلك إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل، بينها إعلانات فيسبوك، للضرائب بنسبة 30% أسوة ببقية الدول، دون تحميل أي رسوم إضافية على العراقيين المعلنين".
وتابع: "هنالك قرار بفرض ضرائب على إعلانات التيكتوكرز، والبلوغرز، واليوتيوبرز، وبعض المشاهير الذين لديهم متابعون. والقرار لمجلس الوزراء وصدر بهذا الشأن، والآن نبحث آلية لتطبيق هذه الضرائب مقارنةً بدول مجاورة".
وأكد أنه "ستكون هناك منصة ضريبية لاستحصال هذه الضرائب، وحسب دراسة مبدئية غير رسمية، فإن مبالغها يمكن أن تصل شهرياً إلى 5 ملايين دولار".
-
أخبار متعلقة
-
«ميتا» تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها
-
علماء يبتكرون جهازاً يتيح لمس الأحباب عن بُعد
-
"بلايستيشن 5 برو" يطرح في السوق.. كم سعره وما مواصفاته؟
-
تقنية جديدة أسرع من الـ«Wi-Fi» بـ100 مرة
-
أول رد من آبل إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية
-
ميتا تتيح إجراء المكالمات بين واتساب والخدمات المنافسة بحلول 2027
-
زر التحكم في الكاميرا.. ميزة ثورية تخطف الأنظار في 'آيفون 16'
-
تيليغرام يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى الضار