ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للضرائب في العراق توجه الحكومة لتحصيل الضرائب من 85 جهة جديدة، بينها شركات التاكسي، ومواقع التواصل، والمشاهير، والفنادق والمطاعم.



وقال رئيس الهيئة، علي وعد علاوي، لوكالة الأنباء العراقية إن "الهيئة أضافت رسوماً على بعض الشركات التي كانت غير خاضعة لها، والتي لديها تطبيقات مثل التاكسي وبقية شركات تأجير السيارات.

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وهذا القطاع كان غير خاضع للضريبة، وأخذنا موافقة رئاسة الوزراء لإخضاعهم للضريبة بنسبة 15%".



وأضاف: "ندرس كذلك إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل، بينها إعلانات فيسبوك، للضرائب بنسبة 30% أسوة ببقية الدول، دون تحميل أي رسوم إضافية على العراقيين المعلنين".



وتابع: "هنالك قرار بفرض ضرائب على إعلانات التيكتوكرز، والبلوغرز، واليوتيوبرز، وبعض المشاهير الذين لديهم متابعون. والقرار لمجلس الوزراء وصدر بهذا الشأن، والآن نبحث آلية لتطبيق هذه الضرائب مقارنةً بدول مجاورة".



وأكد أنه "ستكون هناك منصة ضريبية لاستحصال هذه الضرائب، وحسب دراسة مبدئية غير رسمية، فإن مبالغها يمكن أن تصل شهرياً إلى 5 ملايين دولار".