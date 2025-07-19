السبت 2025-07-19 06:00 م
 

طال انتظارها.. منصة "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة فما هي؟

اف
تعبيرية
 
السبت، 19-07-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت منصة "يوتيوب" ميزة جديدة تتيح لمنشئي المحتوى اختبار عدة عناوين لفيديو واحد واختيار الأنسب منها، ضمن جهودها المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز تفاعل المشاهدين.

اضافة اعلان


تأتي هذه الميزة بعد عام من اختبار خاصية الصور المصغرة للفيديوهات، حيث يمكن للمبدعين الآن تحميل عدة عناوين ومقارنتها خلال فترة محددة، مع عرض النتائج مباشرة في استوديو "يوتيوب".


وتعمل الخاصية الجديدة بطريقة مشابهة لاختبار الصور المصغرة، التي تسمح باختيار الأفضل من بين ثلاث صور مختلفة. وفي البداية، ستتاح الميزة لعدد محدود من منشئي المحتوى، مما قد يجعل المشاهدين يرون عناوين مختلفة لنفس الفيديو أثناء فترة الاختبار.


ويهدف "يوتيوب" من هذه الخطوة إلى تمكين منشئي المحتوى من تحسين عناوين فيديوهاتهم لتحقيق أداء أفضل وجذب جمهور أوسع، مع خطط لتوسيع نطاق الميزة تدريجياً لتشمل المزيد من المستخدمين مستقبلاً.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة السياحة والآثار

أخبار محلية وزارة السياحة تؤكد أهمية تطوير المواقع الأثرية في جرش

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية ‏بني مصطفى تتفقد مركز الظليل للرعاية والتأهيل

العيسوي يعزي الخماش وجبران

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الخماش وجبران

قوات الأمن السورية في السويداء

أخبار محلية المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء

ترمب

عربي ودولي الرئيس الأميركي يقر قانون العملات المستقرة لتنظيم الأصول الرقمية

الطريق الرئيسي في دير علا

أخبار محلية الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا

ارشيفية

أخبار محلية بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة