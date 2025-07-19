طال انتظارها.. منصة "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة فما هي؟

الوكيل الإخباري- أطلقت منصة "يوتيوب" ميزة جديدة تتيح لمنشئي المحتوى اختبار عدة عناوين لفيديو واحد واختيار الأنسب منها، ضمن جهودها المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز تفاعل المشاهدين.

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تأتي هذه الميزة بعد عام من اختبار خاصية الصور المصغرة للفيديوهات، حيث يمكن للمبدعين الآن تحميل عدة عناوين ومقارنتها خلال فترة محددة، مع عرض النتائج مباشرة في استوديو "يوتيوب".



وتعمل الخاصية الجديدة بطريقة مشابهة لاختبار الصور المصغرة، التي تسمح باختيار الأفضل من بين ثلاث صور مختلفة. وفي البداية، ستتاح الميزة لعدد محدود من منشئي المحتوى، مما قد يجعل المشاهدين يرون عناوين مختلفة لنفس الفيديو أثناء فترة الاختبار.



ويهدف "يوتيوب" من هذه الخطوة إلى تمكين منشئي المحتوى من تحسين عناوين فيديوهاتهم لتحقيق أداء أفضل وجذب جمهور أوسع، مع خطط لتوسيع نطاق الميزة تدريجياً لتشمل المزيد من المستخدمين مستقبلاً.