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الأربعاء، 07-06-2023 12:12 م

طال انتظارها.. واتساب يطلق ميزة جديدة للمستخدمين

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الوكيل الإخباري - يختبر واتساب حاليًا ميزة إرسال الصور داخل التطبيق بجودة عالية HD، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في آيفون وأندرويد.

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وتهدف الميزة الجديدة إلى تحسين تجربة مشاركة الصور عبر واتساب، وقد بدأت بالظهور بالفعل لدى بعض مستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق.

وبحسب الصور المنشورة من داخل التطبيق، فإن خيار إرسال الصور بجودة عالية HD سيظهر في واجهة الاستخدام داخل نافذة مشاركة الصور عند اختيار صورة كبيرة الحجم لإرسالها، كتلك التي تُلتقط عبر كاميرا الهاتف.


وسيكون أمام المستخدم خياران، إما إرسال الصورة بالجودة القياسية "المضغوطة"، وهو الخيار الافتراضي، أو اختيار الجودة العالية HD، ليرسل التطبيق الصورة بأبعاد أكبر وجودة أفضل من المعتاد، مع ضغطها بشكل أخف أيضًا دون إرسالها بالأبعاد الأصلية.


وبشكل افتراضي يرسل تطبيق واتساب الصور بجودة قياسية “مضغوطة”، لأن ذلك يضمن إرسالها واستقبالها بشكل سريع، إلا أن الصور تُرسل بجودة أقل وتضيع بعض تفاصيلها، ما يجعل الكثير من المستخدمين يلجأون إلى طرق بديلة.

 

واتساب وسم “HD” على الصورة، حتى يعرف مستقبل الصورة أنها مرسلة بجودة أعلى، ويسهل تمييزها داخل المحادثة.


وجدير بالذكر أن هذه الميزة حاليًا مقتصرة على إرسال الصور داخل المحادثات فقط، وليست متاحة عند مشاركة الصور في قسم الحالات، أو عند إرسال مقاطع الفيديو، إذ يضغطها واتساب في جميع الأحوال.


وسيجري اختبار ميزة إرسال الصور بجودة عالية HD في واتساب لبعض الوقت قبل أن تتوفر في تحديث لاحق لكافة المستخدمين.


ولا يتيح تطبيق واتساب إرسال الصور بالجودة الأصلية إلا في حالة إرسالها كملف، كما هو الحال في تطبيق تيليجرام المنافس، و يمكن الاعتماد على طرق بديلة كرفع الصور إلى أحد خدمات التخزين السحابي – مثل جوجل درايف – ثم مشاركتها.

 

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