طباخ يستخدم ChatGPT لابتكار وصفة جديدة للبيتزا

وذكر سبارتاك أروتيونيان، رئيس تطوير قوائم الطعام في إحدى سلاسل مطاعم البيتزا، أن "الوصفة حققت نجاحاً كبيراً، ولا تزال ضمن قائمة الطعام حتى اليوم"، وفق هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
وسعى أروتيونيان إلى تطوير وصفة لبيتزا جديدة تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي الذي تعيشه دبي، فلجأ إلى ChatGPT، الذي اقترح مزيجاً جريئاً من المكونات، شملت "دجاج الشاورما العربي، وجبن البانير الهندي المشوي، وأعشاب الزعتر، والطحينة".
ورغم أن هذا المزيج من النكهات قد يبدو غريباً، إلا أنه حظي بإعجاب كبير.
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