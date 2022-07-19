طرح نسخة من سناب شات للويب.. ودولتان عربيتان في القائمة

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة Snap يوم الاثنين، تقديم سناب شات Snapchat للويب، للسماح للمستخدمين بإرسال لقطات والدردشة مع الأصدقاء عبر مكالمات الفيديو من أجهزة الكمبيوتر المكتبية.





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وأوضح موقع تك كرانش التقني، أن Snapchat للويب متاح لمشتركي Snapchat + في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.



وبعد الإطلاق الأولي، تخطط الشركة لطرح Snapchat للويب لمشتركي Snapchat + في فرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قبل إتاحته لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.



وباستخدام Snapchat للويب، يمكنك إرسال الرسائل واللقطات، وكذلك الدردشة عبر الفيديو والمكالمات العادية، كما يتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات المراسلة المتوفرة على الهاتف المحمول، بما في ذلك ردود فعل الدردشة.

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