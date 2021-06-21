طرق التخلص من مكالمات الأشخاص غير المرغوبين على أجهزة الأندرويد و الايفون

الوكيل الإخباري - تسببت عمليات الاحتيال عبر الهواتف الذكية في خسارة إجمالية بلغت حوالي 19.7 مليار دولار في عام 2020 وحده.





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أولًا: كيفية حظر مكالمات المتصلين غير المعروفين في هاتف آيفون

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون يعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 13 أو أي إصدار أحدث فهنالك ميزة مضمنة يمكنك تفعيلها.



ولتفعيل هذه الميزة، قم باتباع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون الخاص بك.

2- اضغط على خيار (الهاتف) Phone.

3- مرر لأسفل ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (إسكات المتصلين غير المعروفين) Silence Unknown Callers إلى وضع التشغيل.

الآن سيتم حظر هذه المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة وإرسالها إلى البريد الصوتي مباشرة، وستظهر في قائمة المكالمات الأخيرة.



ومع ذلك تذكر آبل أن الشخص الذي شارك رقم هاتفه مع مستخدم في رسالة بريد إلكتروني سيكون قادرًا على الاتصال به.

ثانيًا: كيفية حظر المكالمات العشوائية في هاتف أندرويد

تختلف هواتف أندرويد عن بعضها البعض، ومن ذلك لا تختلف كثيرًا طريقة حظر أي متصل غير معروف.



وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق (الهاتف) Phone في هاتف أندرويد الخاص بك.

2- اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.

3- في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

ومن هنا، يجب أن يكون هناك عدد من الخيارات لحظر المكالمات الواردة غير المعروفة.

وفي حين أن هذه الخيارات على كل من هاتفي أندرويد وآيفون ليست جديدة.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



