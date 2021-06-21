الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

محافظ مأدبا لـ الوكيل: زيارة الخصاونة للمحافظة أضافت حافزاً لتطوير بعض المشاريع

الملك يزور مديرية الأمن العام اليوم

العمري والبوريني.. نشطاء السوشال ميديا اللذان رحلا بنفس السيناريو

الصحة لـ الوكيل : اتصالات مكثفة مع السعودية لاعتماد 'سينوفارم'

وزارة العمل تدعو الأردنيين للإبلاغ عن الرشوة

الأوبئة : لم يصل العالم بَعد لمناعة مجتمعية ضد كورونا

اكتشاف جينات جديدة مسؤولة عن مرض "قاتل" يصيب البشر

تطورات مهمة في قضية مقتل سوري داخل فيلا نانسي عجرم

حملة رقابية مشددة للتأكد من التزام المنشآت بحظر التدخين

الخارجية لـ الوكيل : نحو 20 وفاة لأردنيين يتم نقلها إلى المملكة شهريا

الإثنين، 21-06-2021 12:27 م

طرق التخلص من مكالمات الأشخاص غير المرغوبين على أجهزة الأندرويد و الايفون

how-delete-call-E61E6


الوكيل الإخباري - تسببت عمليات الاحتيال عبر الهواتف الذكية في خسارة إجمالية بلغت حوالي 19.7 مليار دولار في عام 2020 وحده.

اضافة اعلان

أولًا: كيفية حظر مكالمات المتصلين غير المعروفين في هاتف آيفون

 

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون يعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 13 أو أي إصدار أحدث فهنالك ميزة مضمنة يمكنك تفعيلها.

 

ولتفعيل هذه الميزة، قم باتباع الخطوات التالية:
1- افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون الخاص بك.
2- اضغط على خيار (الهاتف) Phone.
3- مرر لأسفل ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (إسكات المتصلين غير المعروفين) Silence Unknown Callers إلى وضع التشغيل.

 

الآن سيتم حظر هذه المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة وإرسالها إلى البريد الصوتي مباشرة، وستظهر في قائمة المكالمات الأخيرة.

ومع ذلك تذكر آبل أن الشخص الذي شارك رقم هاتفه مع مستخدم في رسالة بريد إلكتروني سيكون قادرًا على الاتصال به.

 

ثانيًا: كيفية حظر المكالمات العشوائية في هاتف أندرويد

تختلف هواتف أندرويد عن بعضها البعض، ومن ذلك لا تختلف كثيرًا طريقة حظر أي متصل غير معروف.


وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
1- افتح تطبيق (الهاتف) Phone في هاتف أندرويد الخاص بك.
2- اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.
3- في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.
ومن هنا، يجب أن يكون هناك عدد من الخيارات لحظر المكالمات الواردة غير المعروفة.

 

وفي حين أن هذه الخيارات على كل من هاتفي أندرويد وآيفون ليست جديدة.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f89dba44-67d8-4af9-a222-9b6299711857

طريقة تخصيص ذراع التحكم عبر Xbox Design Lab

unnamed

طريقة تفعيل ميزة التشفير في تطبيق الرسائل من جوجل

جوجل-1130x580

جوجل تطور معيار جديد للون البشرة

معلومات_عن_تطبيق_جوجل_درايف_Google_Drive

تعرف على ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور في مستندات جوجل درايف

charging-phone-at-night

لهذه الأسباب.. لا تترك هاتفك في الشاحن ليلا!

067dd37f-9ca6-4a83-8e0c-7e6782a4f1d1_16x9_1200x676

للاستفادة من مميزات ماك Monterey في متصفح سفاري الجديد .. اتبع هذه الخطوات

أخبار متعلقة
android-device-identifiers-featured

ابرز الطرق لحل مشكلة عدم ظهور التنبيهات عبر اندرويد

تالتاتاتا

جوجل تطور شبكة Find My من آبل

ايفون

4 نصائح للحفاظ على نسبة البطارية 100% في هواتف أيفون

qr-code-scanning-1623850464

بإستخدام كاميرا هاتف اندرويد .. كيفية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR

9999118115

جوجل يعلن عن اصدار ٧ ميزات جديدة لنظام اندرويد

whatsapp-beta-for-android-hints-at-5-upcoming-features

واتسآب يجري تغييرا في قائمة الدردشة على هواتف أندرويد