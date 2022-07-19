الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في إربد

النجار: سوريا ترفض بيع المياه للأردن

السعودية تعلن مواعيد الحجز لأداء العمرة

قناة السويس تحقق أعلى عائد في تاريخها

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور

السجن 21 عاماً لشخص قتل آخر بحجر بسبب 20 ديناراً في الزرقاء

7 إصابات بحادث تصادم في ياجوز

اشتية: تنسيق أردني فلسطيني لفتح جسر الملك حسين 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1372 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أسعار الحديد والأخشاب والاسمنت محليا

الثلاثاء، 19-07-2022 12:46 م

طرق تشغيل نظام ويندوز 11 على جهاز ماك بوك

teams_windows11


الوكيل الإخباري - قد تحتاج في بعض الأحيان إلى تثبيت واستخدام برنامج معين للعمل أو المدرسة يتوفر فقط على ويندوز، ويعد تثبيت نظام التشغيل الأخير من ويندوز مفيداً للمطورين ويمنح مستخدمي ماك الفرصة لتجربة ويندوز دون شراء كمبيوتر جديد.

يوجد الكثير من التطبيقات الخاصة بـ “ويندوز” لا يمكنك استخدامها على ماك، لذا من الضروري تشغيل ويندوز على ماك لتشغيل هذه التطبيقات. سبب كبير آخر يجعلك تقوم بتشغيل ويندوز 11 على جهاز ماك الخاص بك هو الألعاب. على الرغم من أن نظام ماك أو إس قد تحسن كثيرًا عندما يتعلق الأمر بدعم الألعاب، إلا أنه لا يزال يتخلف عن نظام التشغيل ويندوز كثيراً عندما يتعلق الأمر بعناوين AAA، ولا يمكنك العثور على معظم الألعاب الشائعة على ماك أو إس.

كيفية تثبيت ويندوز 11 على جهاز افتراضي على ماك
ستحتاج أولا لتنزيل تطبيق Parallels، ومن ثم ستحتاج إلى تنزيل ملف تثبيت ويندوز 11. إذا كنت تستخدم جهاز ماك يعمل بنظام إنتل، فأنت بحاجة إلى تنزيل ملف ويندوز 11 ISO من موقع مايكروسوفت على الويب. إذا كنت تستخدم أحد أحدث أجهزة ماك التي تعمل بنظام “أبل سيليكون”، فستحتاج إلى تنزيل إصدار ويندوز 11 ARM.

خطوات تثبيت ويندوز 11 باستخدام Parallels على ماك هي نفسها لكل من إصداري X86 و X64ARM. بعد تثبيت Parallels على جهاز Mac الخاص بك وتنزيل ملف ويندوز 11المطلوب، قم بتشغيل تطبيق Parallels Desktop واتبع الخطوات التالية:

- انقر فوق خيار تثبيت ويندوز، ثم انقر فوق متابعة.
- ستعثر Parallels الآن تلقائيًا على ملف تثبيت ويندوز 11 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا فشل في القيام بذلك، يمكنك النقر فوق الخيار "اختيار يدويًا" والانتقال إلى موقع التنزيل لتحديد الملف. انقر فوق "متابعة" للمضي قدمًا في عملية التثبيت.
- سيطلب Parallels حالة استخدامك لنظام التشغيل ويندوز 11. اختر الخيار الصحيح حسب احتياجاتك وتابع.
- الآن، قم بتعيين الاسم والموقع لملف التثبيت وانقر فوق الزر "إنشاء" لبدء التثبيت.
- سيبدأ تثبيت ويندوز 11 الآن وستتعامل Parallels مع العملية بأكملها تلقائيًا. يمكنك رؤية التقدم في نافذة آلة افتراضية صغيرة على
جهاز ماك الخاص بك. يستغرق الأمر بضع دقائق فقط لإكمال التثبيت، لذلك لن تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة. عند اكتمال العملية، سترى رسالة تخبرك بانتهاء العملية. 

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210318_6052baa46e77b

لماذا يجب إيقاف تشغيل بلوتوث على جهاز أندرويد عند عدم استخدامه؟

elaosboa53947

طرح نسخة من سناب شات للويب.. ودولتان عربيتان في القائمة

TikTok-1

سيصل دخل إعلانات تيك من الولايات المتحدة إلى 5.96 مليار دولار هذا العام

طريقة تسجيل المكالمات الصوتية على هواتف Samsung Galaxy

كيف تسجل المكالمات على هاتف سامسونغ غالاكسي

1024

غوغل قد تتعرض لغرامات كبيرة في روسيا

19_2022-637931394243171755-317

مفاجأة جديدة من تويتر.. زقزقة طيور صغيرة

أخبار متعلقة
2022-07-17_07-35-50_143649

مايكروسوفت تطلق خط أزياء برموز ويندوز الشهيرة