طرق تشغيل نظام ويندوز 11 على جهاز ماك بوك

الوكيل الإخباري - قد تحتاج في بعض الأحيان إلى تثبيت واستخدام برنامج معين للعمل أو المدرسة يتوفر فقط على ويندوز، ويعد تثبيت نظام التشغيل الأخير من ويندوز مفيداً للمطورين ويمنح مستخدمي ماك الفرصة لتجربة ويندوز دون شراء كمبيوتر جديد.



يوجد الكثير من التطبيقات الخاصة بـ “ويندوز” لا يمكنك استخدامها على ماك، لذا من الضروري تشغيل ويندوز على ماك لتشغيل هذه التطبيقات. سبب كبير آخر يجعلك تقوم بتشغيل ويندوز 11 على جهاز ماك الخاص بك هو الألعاب. على الرغم من أن نظام ماك أو إس قد تحسن كثيرًا عندما يتعلق الأمر بدعم الألعاب، إلا أنه لا يزال يتخلف عن نظام التشغيل ويندوز كثيراً عندما يتعلق الأمر بعناوين AAA، ولا يمكنك العثور على معظم الألعاب الشائعة على ماك أو إس.



كيفية تثبيت ويندوز 11 على جهاز افتراضي على ماك

ستحتاج أولا لتنزيل تطبيق Parallels، ومن ثم ستحتاج إلى تنزيل ملف تثبيت ويندوز 11. إذا كنت تستخدم جهاز ماك يعمل بنظام إنتل، فأنت بحاجة إلى تنزيل ملف ويندوز 11 ISO من موقع مايكروسوفت على الويب. إذا كنت تستخدم أحد أحدث أجهزة ماك التي تعمل بنظام “أبل سيليكون”، فستحتاج إلى تنزيل إصدار ويندوز 11 ARM.



خطوات تثبيت ويندوز 11 باستخدام Parallels على ماك هي نفسها لكل من إصداري X86 و X64ARM. بعد تثبيت Parallels على جهاز Mac الخاص بك وتنزيل ملف ويندوز 11المطلوب، قم بتشغيل تطبيق Parallels Desktop واتبع الخطوات التالية:



- انقر فوق خيار تثبيت ويندوز، ثم انقر فوق متابعة.

- ستعثر Parallels الآن تلقائيًا على ملف تثبيت ويندوز 11 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا فشل في القيام بذلك، يمكنك النقر فوق الخيار "اختيار يدويًا" والانتقال إلى موقع التنزيل لتحديد الملف. انقر فوق "متابعة" للمضي قدمًا في عملية التثبيت.

- سيطلب Parallels حالة استخدامك لنظام التشغيل ويندوز 11. اختر الخيار الصحيح حسب احتياجاتك وتابع.

- الآن، قم بتعيين الاسم والموقع لملف التثبيت وانقر فوق الزر "إنشاء" لبدء التثبيت.

- سيبدأ تثبيت ويندوز 11 الآن وستتعامل Parallels مع العملية بأكملها تلقائيًا. يمكنك رؤية التقدم في نافذة آلة افتراضية صغيرة على

جهاز ماك الخاص بك. يستغرق الأمر بضع دقائق فقط لإكمال التثبيت، لذلك لن تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة. عند اكتمال العملية، سترى رسالة تخبرك بانتهاء العملية.

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