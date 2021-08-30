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الإثنين، 30-08-2021 12:32 م

طرق تفعيل وضع تقليل الاستهلاك في سبوتيفاي

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الوكيل الإخباري - تعتمد منصة سبوتيفاي بشكل أساسي على بث الموسيقى عبر الإنترنت، وهذا ما يتسبب في استهلاك الإنترنت إذا كنت تمضي الكثير من الوقت في الخدمة.

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ويصبح الأمر عند استخدام الإنترنت اللاسلكي عبر شبكات الهواتف المحمولة، وذلك لأن حجم الإنترنت المتاح لك يكون دائمًا قليلًا. 

تضم تطبيقات سبوتيفاي خاصية تدعى Data Saver، وهي تساعدك في تقليل استهلاك الإنترنت بشكل كبير.

وذلك عبر تقليل جودة المقاطع التي تعمل، بالإضافة إلى التخلي عن مقاطع الفيديو التي تظهر في التطبيق.


ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر الضغط على زر الترس الموجود في أعلى التطبيق، وبعد ذلك اختيار Data Saver.

 

وتجد أمامك اختيار يدعى تفعيل وضع تقليل استهلاك الإنترنت أو تقليل جودة المقاطع بحسب اشتراكك في المنصة. 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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