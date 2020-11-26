طريقة أسهل للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك فى Gmail

الوكيل الإخباري _ عملت شركة جوجل على اضافة اختصارًا جديدًا إلى لوحة Gmail الجانبية الخاصة بجهات اتصال جوجل، حيث تم طرح الميزة بدءًا من 23 نوفمبر، وذلك لجعل المستخدمين مشاهدة معلومات إضافية حول الأشخاص داخل مؤسستهم.



وقد قالت الشركة: "تتوسع هذه الميزة عند المعلومات التي يمكنك عرضها بالفعل عند التمرير فوق اسم شخص في Gmail، وفي اللوحة الجانبية، ويمكنك معرفة المزيد حول هوية الشخص الذي تتعاون معه، والفريق الذي يعمل فيه، وما إذا كنت قد تفاعلت معهم من قبل، ونأمل أن تسهل هذه الميزة التعاون والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ".



حيث سيتمكن مستخدمو Gmail من رؤية معلومات الاتصال الأساسية مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني والفريق والمدير وموقع المكتب والمكتب، وأخيرًا ما إذا كانوا قد تلقوا بريدًا إلكترونيًا منهم من قبل.

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كما يمكن للمستخدمين إضافة أشخاص إلى جهات الاتصال الخاصة بهم وإرسال بريد إلكتروني أو رسالة إليهم.

المصدر : اليوم السابع



