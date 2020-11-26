الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة تجيب الوكيل حول استمرارية الحظر الشامل الجمعة العام القادم

العناية الإلهية تنقذ سائقا تعرض لغيبوبة في عمان

أسعار الذهب الخميس 26/11/2020

الأجواء الشتائية تسعد الأردنيين

بيان هام من وزارة التربية حول طلبة المدارس

وفيات الخميس 26/11/2020

أميركا تفرض كفالة مالية على زوارها من دول آسيوية وإفريقية

تحديد آخر موعد لتقديم طلبات المنح والقروض الداخلية -رابط

أمطار غزيرة واحتمالية سقوط البرد

اليرموك ترشح 50 طالباً للمشاركة في دورات تدريبية حول التعلم الإلكتروني

الخميس، 26-11-2020 12:08 م

طريقة أسهل للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك فى Gmail

تنزيل


الوكيل الإخباري _ عملت شركة جوجل على اضافة اختصارًا جديدًا إلى لوحة Gmail الجانبية الخاصة بجهات اتصال جوجل، حيث تم طرح الميزة بدءًا من 23 نوفمبر، وذلك لجعل المستخدمين مشاهدة معلومات إضافية حول الأشخاص داخل مؤسستهم.

وقد قالت الشركة: "تتوسع هذه الميزة عند المعلومات التي يمكنك عرضها بالفعل عند التمرير فوق اسم شخص في Gmail، وفي اللوحة الجانبية، ويمكنك معرفة المزيد حول هوية الشخص الذي تتعاون معه، والفريق الذي يعمل فيه، وما إذا كنت قد تفاعلت معهم من قبل، ونأمل أن تسهل هذه الميزة التعاون والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ".

حيث سيتمكن مستخدمو Gmail من رؤية معلومات الاتصال الأساسية مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني والفريق والمدير وموقع المكتب والمكتب، وأخيرًا ما إذا كانوا قد تلقوا بريدًا إلكترونيًا منهم من قبل.

اضافة اعلان
 

كما يمكن للمستخدمين إضافة أشخاص إلى جهات الاتصال الخاصة بهم وإرسال بريد إلكتروني أو رسالة إليهم.

 

المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
XPihd7_PkWc

أستراليا .. إطلاق أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم - فيديو

Testing-covid

مصر .. مخترع يبتكر روبوتا بإمكانه إجراء اختبارات كورونا

52141889_303

بحيلة بسيطة.. اعرف من لديه رقمك على واتساب

تويتر-800x549

تويتر تحذر المستخدمين عند الإعجاب بالتغريدات المضللة​​​​​​​

8599768_1572436116

تغريم فيسبوك بـ6 مليون دولار بعد تسريب بيانات ملايين المستخدمين

6C84862F-5407-4067-B059-B8496B99E978

واشنطن تؤجل حظر تيك توك لمدة أسبوع

أخبار متعلقة
336386-جوجل

جوجل تطور سرًا تطبيق جديد يشبه Truecaller

202003081211401140

قريبا جوجل تمنح المستخدمين أموال مقابل أداء مهام بسيطة

Google-Search

جوجل تطور تطبيقا لمساعدة فاقدى البصر على الركض

google

جوجل تجري تغييرات جديدة بالحسابات البنكية للمستخدمين

451

جوجل تضيف ميزة جديدة لـ Gmail.. تعرف عليها

Google-Photos-1024x672

جوجل تطلب مساعدتك فى تدريب الذكاء الاصطناعي