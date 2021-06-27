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الأحد، 27-06-2021 10:54 ص

طريقة إنشاء موقع إلكتروني مجاني عبر آيفون مباشرةً

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الوكيل الإخباري - يمكنك إنشاء موقع إلكتروني مجاني عبر هواتف آيفون دون الحاجة لاستخدام الحاسوب، وهذا ما يسمح به تطبيق Universe.

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ويأتي التطبيق من تطوير شركة Future Lab، وهو متاح فقط لهواتف آيفون ولم يتاح بعد لهواتف أندرويد.

 

طريقة إنشاء موقع إلكتروني : 


1 - تحتاج في البداية إلى تثبيت التطبيق، ويمكنك تثبيته واستخدامه مجانًا ولكن بعض الأدوات بداخله تحتاج إلى اشتراك مدفوع.
2 - عندما تقوم بفتح التطبيق للمرة الأولى فإنه يطلب منك إدخال إسم موقعك الجديد، ولأننا نستخدم النسخة المجانية فإنك تستضيف الموقع على خادم التطبيق.

3 - وبعد ذلك فإنه يطلب منك نوع الموقع، وهذا حتى يقترح عليك مجموعة من النماذج السابقة، ثم يطلب منك التطبيق اختيار الشكل الأقرب لك والذي تراه مناسبًا.
4 - وبعد ذلك يعرض لك الموقع عبر النموذج الذي اخترته، ويمكنك بعدها تعديل الموقع كما ترغب. 
5 - حيث يعرض لك التطبيق طريقة استخدامه وطريقة إضافة الأجزاء وتغييرها بسهولة. 
6- وعندما تنتهي من تعديل الموقع وتخصيص مظهره قم بالضغط على التالي حتى يقوم برفع ونشر الموقع الخاص بك على الإنترنت.

7- كما يمكنك التعديل على الموقع بعد نشره بسهولة من داخل التطبيق، حيث أنك عندما تعود لفتح الموقع مجددًا تجد أمامك قائمة للمواقع الخاصة بك في التطبيق.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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