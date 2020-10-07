طريقة استرجاع القصص القديمة في انستغرام

الوكيل الإخباري _ على الرغم من ان خاصية القصص "الستوري" عبر موقع التواصل الإجتماعي تدوم نحو 24 ساعة فقط الا ان منصة التواصل الإجتماعي "انستغرام" كشفت عن إضافة مميزات جديدة، أبرزها مساعدة المستخدمين في العثور على القصص القديمة المنشورة، حتى 3 سنوات مضت .

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بالاضافة الى ميزات أخرى مثل تقليل محتوى العنف و التنمر، كما أن أرشيف القصص بات يحتوي الآن على تقويم شهري متجدد.





كما ان هناك ميزة اخرى تخفي التعليقات التي من المحتمل أن تكون مسيئة تلقائيا، بينما تستثني المستخدمين من نشرها في المقام الأول.



ويعد كل من التقويم والخريطة الطريقة الأفضل للوصول لقصص بعينها.



كما أن الأرشيف الخاص بك، لن يظهر للعامة، و لكن هناك إمكانية اعادة نشر المحتوى من الأرشيف للعامة.

ويتم الآن طرح خريطة القصص الجديدة، وعرض التقويم الشهري، ليتم الوصول إليها من خلال قائمة الأرشيف، ضمن ملف تعريف المستخدم الخاص بك.



المصدر : صدى البلد

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