طريقة الظهور بشكل غير متصل على بلاي ستيشن 5

الوكيل الإخباري - يوفر لك بلاي ستيشن 5 مميزات اللعب الجماعي والاتصال بالأصدقاء عبر المجموعات وبشكل شخصي أيضًا.





اضافة اعلان

تظهر حالة الاتصال الخاصة بك في شريط التحكم الموجود أسفل الشاشة، حيث ترى علامة خضراء إلى جانب صورتك الشخصية.





وحتى تنتقل إلى الوضع الغير متصل كل ما تحتاج فعله هو التوجه لصورتك الشخصية أسفل الشاشة ثم الضغط عليها.



وعندما تظهر لك قائمة التحكم في صفحتك الشخصية توجه إلى اختيار حالة الإتصال، وتجد بشكل افتراضي نفسك متصلًا بالشبكة مع الظهور بشكل أونلاين.





قم بالضغط على حالة الإتصال واختر الظهور بشكل غير متصل وهو آخر اختيار في القائمة، وبعد ذلك عد للقائمة الرئيسية.





وبعد ذلك تجد علامة الإتصال الخضراء الموجودة إلى جانب إسم المستخدم تغيرت بشكل تلقائي لتصبح رمادية، مما يدل على أنك تظهر بشكل غير متصل.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية