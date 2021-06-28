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الإثنين، 28-06-2021 12:12 م

طريقة انشاء تطبيق اكتشاف الحوادث في هاتف بكسل

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الوكيل الإخباري - إذا كنت تستخدم إحدى نماذج هواتف بكسل Pixel من جوجل، فيمكنك تفعيل ميزة اكتشاف حوادث السير التي قد تكون مفيدة للغاية.

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وتستخدم الميزة بيانات الموقع ومستشعرات الحركة والصوت المحيط لتحديد ما إذا كنت قد تعرضت لحادث سير.

 

تفعيل الميزة في هاتف بكسل
1- ابحث عن تطبيق الأمان الشخصي المثبت سابقًا ومن ثم اضغط عليه.
بعد فتح التطبيق، اضغط على رمز الترس في أعلى الجهة اليسرى من التطبيق.
2- قم بتشغيل الزر الذي بجوار خيار اكتشاف حوادث السير.
3- في هذه الصفحة ايضًا، يمكنك الضغط على خيار تجربة عرض توضيحي في الأسفل لمعرفة كيفية عمل الميزة.

 

وعند اكتشاف الهاتف تعرضك لحادث في الطريق، فإنه يهتز بشدة مع إطلاق صوت إنذار. ومن ثم يتحدث المساعد الصوتي إليك، ويخبرك أن تقول طوارئ إذا كنت تريد الاتصال برقم للطوارئ، أو يمكنك قول إلغاء إذا لم يكن هناك داعي .


وإذا قلت إلغاء أو ضغطت على خيار أنا بخير عبر الشاشة، فإن بإمكانك في هذه الحالة الإشارة إلى ما إذا كنت قد تعرضت إلى حادث بسيط أو لم تتعرض لحادث.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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