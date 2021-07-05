الإثنين 05-07-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بخلية أزمة لتدارس ارتفاع أسعار السلع

الخصاونة يؤكد من عجلون وجرش ضرورة دعم المشاريع الشبابية والصغيرة

إغلاق 5 منشآت لعدم التزامها بأمر الدفاع 26

الخارجية تؤكد لـ الوكيل أنه لا إصابات بين الأردنيين نتيجة حرائق قبرص

وفاة فتى غرقاً في الشونة الجنوبية

في سابقة غريبة في المملكة .. فقدان ورقة إجابة طالبة بمبحث الكيمياء

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 35% خلال النصف الأول من العام الحالي

انخفاض المواليد في الأردن بنسبة 10.5% خلال 2020

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن هم فوق الـ40 - أسماء

الإثنين، 05-07-2021 11:30 ص

طريقة تثبيت بوت ديسكورد

Discord-1


الوكيل الإخباري - يمكنك تحميل أي بوت ديسكورد ترغب فيه عبر موقعه الرسمي بدلًا من البحث عبر جوجل، وتستطيع زيارة هذا الموقع حتى تعرف أفضل البوت لتثبيته وتقييم المستخدمين له. 

اضافة اعلان

 

كما يجمع الموقع البيانات حول البوت ويقوم بتقسيمهم في مجموعات بحسب الاستخدام الخاص بكل بوت.

 

بينما تكتفي في حالات أخرى بالضغط على البوت حتى يتم تثبيته، ويمكنك تثبيت البوت عبر اتباع الخطوات التالية: 

 

1 - يجب أن تفعل إدارة الخوادم من قبل البوت قبل أن تبدأ باستخدامه، وحتى تقوم بذلك عليك التوجه إلى إعدادات الخادم الخاص بك.
2- وبعد ذلك قم بالتوجه إلى صفحة الأدوار Roles وقم بتفعيل اختيار إدارة الخادم، ثم توجه إلى موقع بوت ديسكورد.

3 - وتستطيع البحث عن البوت الذي ترغب في تثبيته وعندما تصل إليه قم بالضغط على زر إضافة للخادم الموجود تحت البوت. 
4 - ثم ينقلك الموقع إلى صفحة باختيار الخادم الذي ترغب بتوصيل البوت به، ولذلك قم باختياره من القائمة المنسدلة.

5- وسوف يطلب منك الصلاحيات التي يمكن للبوت أن يصل إليها ويستخدمها، وبعدما تنتهي من مراجعة هذه الصلاحيات والموافقة عليها قم بالضغط على زر الموافقة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 










 




 

 


 

إقرأ ايضا
TV-OS-Hub

تثبيت نظام tvOS 15 قبل الإطلاق الرسمي

mika-baumeister-QIpLrHJiv2o-unsplash

غوغل تحذر: تطبيقات شهيرة في أندرويد تسرق كلمات مرور فيسبوك ! - صور

ios-15-heromain60dd05144eda8

طريقة تثبيت iOS 15 النسخة التجريبية

-1952031797

هجمات طلب الفدية ضد Kaseya تهدد الشركات العالمية

Opera

أوبرا أول متصفح بديل لأجهزة كروم بوك

201907231116211621

أوروبا تحذر أبل من استغلال الخصوصية كحجة للاحتكار

أخبار متعلقة
phone-alfa-touch-745x485

ميزة جديدة في هاتفك لمعرفة من يتصل بك قبل الرد

609a528842360465792f8be7

يضمن YouTube فوزًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي على حقوق النشر

app-tips-gmail-00-hero

استعادة كلمة مرور 'Gmail' عند نسيانها

شركة-جوجل

ابرز الطرق لاستخدام دردشة جوجل وغرف الاجتماعات الجديدة

unnamed

طريقة تفعيل ميزة التشفير في تطبيق الرسائل من جوجل

جوجل-1130x580

جوجل تطور معيار جديد للون البشرة