طريقة تثبيت بوت ديسكورد

الوكيل الإخباري - يمكنك تحميل أي بوت ديسكورد ترغب فيه عبر موقعه الرسمي بدلًا من البحث عبر جوجل، وتستطيع زيارة هذا الموقع حتى تعرف أفضل البوت لتثبيته وتقييم المستخدمين له.

اضافة اعلان

كما يجمع الموقع البيانات حول البوت ويقوم بتقسيمهم في مجموعات بحسب الاستخدام الخاص بكل بوت.

بينما تكتفي في حالات أخرى بالضغط على البوت حتى يتم تثبيته، ويمكنك تثبيت البوت عبر اتباع الخطوات التالية:

1 - يجب أن تفعل إدارة الخوادم من قبل البوت قبل أن تبدأ باستخدامه، وحتى تقوم بذلك عليك التوجه إلى إعدادات الخادم الخاص بك.

2- وبعد ذلك قم بالتوجه إلى صفحة الأدوار Roles وقم بتفعيل اختيار إدارة الخادم، ثم توجه إلى موقع بوت ديسكورد.

3 - وتستطيع البحث عن البوت الذي ترغب في تثبيته وعندما تصل إليه قم بالضغط على زر إضافة للخادم الموجود تحت البوت.

4 - ثم ينقلك الموقع إلى صفحة باختيار الخادم الذي ترغب بتوصيل البوت به، ولذلك قم باختياره من القائمة المنسدلة.

5- وسوف يطلب منك الصلاحيات التي يمكن للبوت أن يصل إليها ويستخدمها، وبعدما تنتهي من مراجعة هذه الصلاحيات والموافقة عليها قم بالضغط على زر الموافقة.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



















