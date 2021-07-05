طريقة تثبيت iOS 15 النسخة التجريبية

الوكيل الإخباري - يجب أن نحذر من هذه النسخ ومن جميع النسخ التجريبية للأنظمة المختلفة، وذلك لأنها تكون غير مستقرة في العادة ولا يمكن الاعتماد عليها في هاتفك الرئيسي.
طرق التثبيت :
1- وحتى تقوم بتحميل النسخة التجريبية من نظام iOS 15 يجب عليك التوجه إلى بوابة آبل للنسخ التجريبية، ولكن من الأفضل عبر متصفح سفاري على هاتفك.
2- وثم قم بالضغط على زر تسجيل الدخول في البوابة عبر حساب iCloud الخاص بك.
3- ثم قم بالضغط على نظام iOS لهواتف آيفون أو iPadOS لتثبيت تحديث آيباد.
4- وبعد ذلك قم بالضغط على زر الانضمام عبر أجهزتك، وتجده في الفقرة الأولى من النص كما ترى في الصورة بالأسفل.
5- تنقلك هذه الصفحة إلى صفحة أخرى لتثبيت ملف التجربة، وتحتاج إلى ملف التجربة حتى تسمح لك آبل بتثبيت النظام.
6- والآن توجه إلى أسفل الصفحة حتى ترى زر تحميل ملف التجربة، ويتيح لك هذا الملف بعد تسجيله على الهاتف تثبيت iOS 15.
7- وبعد تحميل الملف توجه إلى تطبيق الإعدادات حتى تجد أمامك اختيار تثبيت الملف، قم بالضغط عليه.
8- ثم توجه إلى تحديثات النظام لتجد اختيار تثبيت iOS 15 متاحًا أمامك، قم بالضغط عليه وانتظر حتى يتم تثبيته على هاتفك.
المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية